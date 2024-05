O AVE chega o martes a Santiago: a viaxe a Madrid durará tres horas

“Somos o primeiro país do mundo en materia de infraestruturas e Galicia incorpórase xa a ese primeiro mundo de pleno dereito coa chegada destes trens Avril”. Son palabras do ministro de Transportes, Óscar Puente, tras viaxar dende Madrid ata A Coruña no novo AVE S106, os trens de alta velocidade de Renfe que se porán en servizo o vindeiro día 21 e que permitirán reducir os tempos de viaxe entre a capital de España e as cidades de Santiago, A Coruña, Vigo, Pontevedra e Vilagarcía de Arousa.

“É un prodixio da tecnoloxía”, subliñou o ministro sobre un convoi con capacidade para máis de 500 persoas e que circula a 300 quilómetros por hora “en distintos anchos de vía e con distintas tensións”. “Iso non hai ningún tren do mundo que o faga”, sostivo Puente, que vaticinou que con este prototipo Talgo venderá “moitos trens fóra de España”.

Sobre as frecuencias do AVE que unirá as cidades do eixo atlántico coa capital española, o ministro avanzou que, nunha primeira fase, ata o 21 de xullo, haberá catro servizos, dúas idas e dúas voltas, con parada en Santiago e que proseguirán a súa viaxe cara A Coruña e Vigo. OsS106 partirán cara Madrid ás 10.34 e 20.21 horas e chegarán da capital ao redor das 17.45 e das 22.30 horas.

Ata comezos de outubro, serán oito os servizos co novo Avril, catro de ida dende Santiago e catro de volta dende Madrid, que rematarán en Vigo ou na Coruña. Xa a partir dese momento, todas as viaxes, que ascenderán en total a 24, serán co novo modelo de tren, agás Lugo-Madrid e Ourense-Alacante, cun servizo Avlo, a opción de baixo custo de Renfe, por sentido a Vigo e A Coruña. É dicir, non haberá servizos low cost no verán.

Catro veces máis prazas dende Santiago

Este aumento das frecuencias suporá case cuadruplicar as prazas dende a capital galega, que estará a tres horas de Madrid. “A oferta irase adaptando á demanda”, explicou o ministro, que condicionou as frecuencias e horarios definitivos ao remate das obras na estación de Chamartín, previsto para xullo.

“Trátase de viaxar coa maior seguridade, a maior velocidade e a maior comodidade posible coa infraestrutura da que xa dispoñemos”, incidiu o titular de Transportes.

Os novos trens da serie 106 son máis anchos, o que lles permite albergar máis de 500 pasaxeiros. Contan cun solo piso situado á altura do andén, o que os converte en completamente accesibles. De momento, Renfe recibiu de Talgo as dez primeiras unidades das trinta encargadas.

Viaxe de simulación

O ministro partía da estación madrileña de Chamartín a bordo do S106 ás 07.30 horas, acompañado, entre outros, pola alcaldesa da Coruña, Inés Rey. En dúas horas e cuarto chegaba á estación de Ourense, onde se sumaban á viaxe o delegado do Goberno, Pedro Blanco; o alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, e o presidente da CEG, Juan Manuel Vieites.

Susana López Carbia

Xa en Santiago, a seguinte parada, eran o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e os conselleiros de Presidencia, Diego Calvo, con competencias en Mobilidade, e de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, os que subían ao convoi, que, trinta minutos despois, finalizaba o percorrido na Coruña, onde Puente presentou o avance do Plan Director do Corredor Atlántico en Galicia.