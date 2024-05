La alta velocidad se convierte en baja con el primer AVE a Madrid desde Santiago

Galicia vivió ayer el estreno comercial de los trenes S106 (Avril) de Talgo en una jornada definida como “un hito histórico” por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. El AVE partió minutos antes de las 9:30 horas de la estación de Urzáiz, en Vigo, y llegó a las 10:27 a la estación de Santiago. Allí se estacionó en la vía cinco, la más alejada del edificio de viajeros, algo que aumentó el desorden que se vivió en las primeras horas de la mañana en la capital. La confluencia de tres trenes a la vez (un Regional destino Vigo-Guixar, un Avant procedente de Ourense y el AVE) cogió por sorpresa a muchos usuarios presentes en la estación.

Decenas de pasajeros se agolparon en la entrada del control de seguridad, generando colas que llegaron hasta la entrada del propio edificio. “Esta es la cola para el tren de A Coruña”, afirmaba erróneamente una joven que se dirigía a su puesto de trabajo en la ciudad herculina y veía cómo su rutina diaria se veía perturbada por el nuevo servicio de Renfe. La coincidencia horaria entre el Avant 09090, con llegada proyectada a Santiago a las 10:33, y el AVE 04454, fijado a las 10:29, provocó el caos entre los pasajeros, ya que ambos llegaban al mismo andén.

“Pero, ¿esto qué es?”, preguntaba, visiblemente enfadado un joven coruñés en el andén, al observar que su tren no había llegado, mientras el AVE a Madrid se encontraba estacionado en su lugar. La confusión y la lentitud derivada del control de seguridad provocaron que el tren partiese seis minutos más tarde de la hora fijada, ya que eran muchos los que quedaban por subir para viajar a la capital de España. En torno a casi 500 pasajeros emplearon este primer servicio de alta velocidad.

Una incidencia arruinó todo

Entre los afectados por este complicado estreno del AVE en Santiago se encontraba el alcalde de Vedra, Carlos Martínez. El regidor tiene que acudir todos los meses a Madrid para cumplir con sus obligaciones como miembro de la junta de gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). “Xa dixen no concello que hoxe estreaba o AVE”, comentaba a EL CORREO GALLEGO en tono humorístico Martínez. El vedrés vivió en sus propias carnes las colas multitudinarias que acompañaron el debut del AVE y resaltó que “o importante é que haxa máis frecuencias e prazas porque xa vimos a desorde que se montou”.

El tren efectuó su llegada a la estación de Chamartín - Clara Campoamor a las 15:47, en lugar de a las 13:34

El trayecto se estrenaba con la aspiración de restarle 18 minutos, aproximadamente, al trayecto entre la capital gallega y la española. Pero esta promesa se desvaneció con las incidencias que afectaron al convoy en su trayecto. A aproximadamente 500 metros de la estación de Ourense el AVE efectuó su primera parada imprevista, dejando a los pasajeros durante más de una hora parados. El suministro eléctrico dejó de funcionar y con él las pantallas informativas de los vagones. Según pudieron trasladar varios pasajeros, mientras esperaban con el transporte inmóvil solo veían operarios rodeando los vagones sin explicación alguna. La incidencia se solucionó remolcando el ferrocarril con un Alvia hasta la estación de la ciudad de As Burgas y retomando desde este punto el trayecto normal.

Según trasladaron fuentes de la compañía Renfe, el fallo que ocasionó la demora se debió a un problema en el pantógrafo, el brazo articulado que conecta los vagones con la red eléctrica. Ante las dificultades, varios pasajeros comenzaron a solicitar servicio de autobuses para llegar a sus localidades de destino. A pesar de todo, el viaje continuó acumulando retrasos de cara a la siguiente estación, Zamora, y al destino final, Madrid-Chamartín-Clara Campoamor.

Fuentes de la compañía señalaron que las incidencias se debieron a problemas con el pantógrafo

Finalmente, la hora de llegada se registró a las 15:47 horas, frente a las 13:34 horas comprometidas inicialmente, es decir, un retraso de casi dos horas y cuarto. Para los viajeros procedentes de Vigo, el viaje tuvo una duración de seis horas frente a las cuatro que se esperaban, mientras que, para los de Santiago la travesía alcanzó las cinco horas, en vez de las tres prometidas. La parada del AVE en el recorrido entre Santiago y Ourense obligó a interrumpir la circulación de trenes entre ambas localidades. Esta situación generó retrasos en otros servicios ferroviarios que debían cubrir el tramo durante parte de la mañana.

AVE en España: 32 años después El 21 de abril de 1992 es la fecha del primer viaje comercial que realizó un AVE en España. El trayecto de aquella primera travesía fue la línea que une Madrid y Sevilla. En torno a las 7 de la mañana de aquella jornada un convoy partía de la estación Madrid-Puerta de Atocha con destino a la estación hispalense de Santa Justa. El viaje duraba algo menos de tres horas y la inauguración coincidió con la Expo’92. El 21 de diciembre de 2021, 29 años después del primer viaje comercial del AVE en España, Galicia vivía la llegada de este tipo de ferrocarril a su geografía. En este caso fue la ciudad de Ourense la primera en recibir este servicio, acortando el viaje entre el municipio y la capital de España a una duración de dos horas y quince minutos.

Retraso en Asturias

Galicia no fue la única comunidad que estrenó servicios de alta velocidad ayer. El territorio vecino de Asturias observó cómo el primer tren Avril salía de Gijón a las 6:02, realizando una segunda parada en la capital del Principado, Oviedo, a las 6:30. Este trayecto, a pesar de no haber salido de Galicia, también sufrió una incidencia en su ruta hacia Madrid. Al parecer un problema relacionado con “los equipos de tracción y otras limitaciones” causó que el primer recorrido comercial del AVE desde Asturias llegase a su destino con 24 minutos de retraso.

En el caso asturiano, el viaje duró un tiempo total de 4 horas desde Gijón hasta la capital española. Al igual que sucedió en la parada ocurrida entre Santiago y Ourense, el AVE que venía de Asturias sufrió un breve apagón en León, aunque no superó los cinco minutos de duración. Un balance que se salda con un trayecto más corto de tiempo para Asturias que el que vivieron los usuarios gallegos.

Incertidumbre de cara al futuro

Ante el estreno poco exitoso del AVE desde Santiago, ya surgen voces preocupadas por los futuros trayectos que ofrecerá el servicio de transporte. Este es el caso de Carmen, una joven afincada en la capital gallega que compró billetes hace semanas para viajar el próximo viernes a Madrid. La joven teme que le cancelen su viaje en Avril programado para este viernes: “Voy dos días a Madrid y tengo miedo de pasarme diez horas de ida y otras diez de vuelta en el tren”.

Carmen se arrepiente de haber comprado sus billetes a ciegas, antes de que se demostrara la eficacia de los recorridos en el ámbito comercial. “Los cogí porque eran baratos, pero no me compensan las horas de espera yendo tan poco tiempo a Madrid”, explica preocupada la futura usuaria del servicio. Los adquirió con antelación y, al tener miedo de no estar disponible para la fecha, pagó un euro y medio adicional para poder cambiar de día el viaje: “Sinceramente, espero que si se cancela me devuelvan los 38 euros que me costaron en total”. La futura viajera admite haber apaciguado parcialmente su intranquilidad “al ver que se solucionaron las incidencias” que empañaron esta jornada de estreno para el ferrocarril en Galicia.

