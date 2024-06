Rueda destaca el apoyo el 9J al PP en Palas: "Si era un plebiscito sobre Altri, ahí tenemos el resultado"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado la significativa victoria del Partido Popular en las recientes elecciones europeas en la comarca de A Ulloa y, específicamente, en el municipio de Palas de Rei. Rueda subrayó que "si las elecciones eran un plebiscito sobre el proyecto de Altri, los resultados hablan por sí mismos".

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consello, Rueda se refirió al intento del BNG de transformar las elecciones en una consulta pública sobre la instalación de la fábrica de Altri. "El resultado fue contundente, con un 60% de apoyo al Partido Popular en Palas de Rei", afirmó Rueda.

Además del respaldo político, que considera interpretativo, Rueda destacó la importancia del aval técnico. Insistió en que la Xunta solo aprobará el proyecto si cumple con todas las condiciones necesarias. "Cada uno puede sacar sus propias conclusiones, pero para mí, lo principal es que el proceso sigue adelante y solo se autorizará si es viable", añadió.

Financiación y apoyo del Gobierno

Rueda también enfatizó la necesidad del compromiso financiero del Gobierno de España si el proyecto resulta viable. Recordó que el ministro de Industria había expresado su apoyo al proyecto en el Senado, señalando que estaban analizando la propuesta para tomar una decisión.

Rueda subrayó que otros proyectos en España ya han recibido apoyo de los fondos Next Generation y espera que Galicia reciba el mismo trato justo. "No sería comprensible que proyectos similares en otras regiones reciban apoyo mientras que en Galicia no se haga lo mismo", concluyó.