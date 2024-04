El PPdeG, sobre el plan de Altri: "Si es viable, contará con todo el apoyo de la Xunta; si no lo es, se descartará"

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos Couñago, ha instado a permitir que Altri aporte "toda la documentación" sobre su proyecto para Palas de Rei (Lugo) y ha esgrimido que serán los técnicos quienes la analizarán y determinarán "si es o no viable". "Si lo es, desde luego contará con todo el apoyo de la Xunta; si no lo es, se descartará pues se descartará como tantos otros", ha afirmado.

Así lo ha trasladado preguntado por las declaraciones realizadas a la Cadena SER por parte del director de proyecto de Altri, Bruno Dapena, quien defendió que con "ultimísima tecnología" y que "el proceso productivo no consume agua, sino que se usa", devolviéndola al río "con más calidad de la que fue captada".

"No sé si el agua va a ser más limpia, pero evidentemente debe mantener unos criterios y unas garantías sin las que no sería posible instalar la fábrica. Por eso, lo llevamos diciendo hace mucho tiempo, no hay que echar el carro delante", ha advertido Pazos, quien ha insistido en que aún está pendiente de analizar la información del proyecto.

En esta coyuntura, el portavoz popular ha recalcado que si el proyecto cumple contará con el apoyo de la Xunta por ser "una inversión muy importante" para la comarca. Pero también ha matizado que, si no lo hace, "se descartará".

En cuanto a la financiación procedente de Europa, Pazos ha esgrimido que Altri pide para este proyecto "lo mismo que otros muchos a lo largo o ancho de todo el territorio español". "Algunos de ellos, por cierto, con más fortuna que los gallegos. Porque ya saben que cuentan con financiación, algunos incluso antes de que se publicasen las órdenes para repartir esa financiación", ha censurado.

BNG: "¿Una trucha de río gallego en aguas del Caribe?

Por su parte, la viceportavoz del BNG Olalla Rodil ha reclamado a los directivos de Altri que actúen "con seriedad" y que "no se tome a los vecinos por tontos".

"Intentar hacernos creer que un agua que después de pasar todo el proceso industrial altamente químico va a salir mejor que la que captaron en el río o en el embalse de Portodemouros, creo que es tomarnos a todos por tontos", ha advertido.

"Yo no sé si una trucha de los ríos gallegos puede vivir en una temperatura como si estuviese en el Caribe; yo creo que no", ha ironizado, antes de insistir en que hay que ser "serios" y "responsables con la información que contienen los propios documentos que la empresa presentó para exposición pública".