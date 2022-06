9.902 aptos na selectividade en Galicia, un 92,94% do alumnado

Descargar el suplemento completo. Case o 93% dos alumnos que a semana pasada participaron na parte obrigatoria da Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU) conseguiu superar as probas. En concreto, segundo os datos ofrecidos este xoves pola Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG), aprobaron 9.902 alumnos dos 10.654 que participaron na fase xeral. Así, a porcentaxe de aptos foi do 92,94%, lixeiramente inferior ao 93,22% do ano pasado. Con todo, é unha cifra que mellora notablemente o resultado da ABAU do 2020, a primeira en pandemia, que estivo marcada polo confinamento domiciliario durante a primavera. Ese ano, os aprobados non chegaron ao 88%. Do total de 12.667 alumnos matriculados aos exames de selectividade en Galicia --incluída os da parte obrigatoria e a específica--, acudiron 12.529, polo que a porcentaxe de participación situouse no 98,91%.

PRAZOS DE PREINSCRICIÓN E MATRÍCULA. En base á súa nota da ABAU, que coñeceron este mesmo xoves, os alumnos terán que solicitar a súa entrada nos graos universitarios en próximas datas. O prazo de preinscrición -paso previo á matrícula- abriuse xa este mércores, 15 de xuño, para estudantes que superasen a selectividade en anos anteriores ou fóra de Galicia. Os que a aprobaron nesta convocatoria, terán a partir do día 21, este martes, até o 30. Haberá varios prazos de matrícula. A primeira listaxe de admitidos sairá o 14 de xullo e os que entren poderán matricularse do 15 ao 18 de xullo; a segunda chamada será o 22, con inscrición do 23 ao 27 de xullo; e a terceira o 29, podendo formalizar a súa matrícula do 30 de xullo ao 2 de agosto.

NOTAS DE CORTE. Segundo a listaxe de notas de corte --constitúen simplemente unha referencia, pois son as cualificacións obtidas polos alumnos que entraron en último lugar en cada grao o curso pasado--, as máis altas téñenas os dobres graos en Matemáticas e Física (13,600) e en Enxeñaría Informática e Matemáticas (13,510), ambos pola Universidade de Santiago de Compostela (USC). Tamén teñen notas de corte alta Medicamento (12,925), o dobre grao en Educación Infantil e Primaria (12,708), Biotecnoloxía (12,682) e Matemáticas (12,664), todas elas na USC. Na Universidade de Vigo, as máis altas son a dobre titulación en Enxeñaría Biomédica e Enxeñaría Mecánica (12,141) e o grao en Enxeñaría Aeroespacial (12,020). Na da Coruña, son os dobres graos en Español e Gallego e Portugués (11,820) e ADE e Dereito (11,802).