A Mariña grita en Lugo: “Pedrito, échale huevos” frente al ERE de Alcoa

··· El regidor cervense, Alfonso Villares, calificó de “decepcionante” la reunión multilateral de Industria celebrada por videoconferencia. “Dende o Estado limitáronse a vender fume a través dun ‘powerpoint’, sen concretar nada”. Villares lamentó que continúan “sen novas dese estatuto para as electrointensivas que levamos demandando toda A Mariña, capitaneada polo comité de empresa dende hai dous años”. Villares prosiguió con su critica al ministerio de Industria: “alguén lle ten que dicir á señora ministra que eses 70 millóns que nos quitaron eran para a Mariña, non para a empresa”. La reunión multilateral, añadió, “foi unha declaración de meras intencións por parte do Goberno e o tempo está correndo na nosa contra”.