A Xunta defende que as gardarías contan desde xullo cun plan de reactivación e medidas específicas

A Consellería de Política Social lembrou este mércores que Galicia conta desde o mes de xullo cun plan de reactivación con medidas específicas para as escolas infantís co fin de que os nenos poidan regresar aos centros con seguridade. Xunto ás gardarías, poderán abrir as súas portas as casas niño, espazos infantís e ludotecas, ademais dos puntos de atención á infancia.

Precisamente, a directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Amparo González, reuniuse este mesmo día con representantes da Asociación Galega de Escolas Infantís de titularidade privada, co obxectivo de abordar os detalles previos ao comezo do curso.

O protocolo conta con medidas preparativas ademais de cuestións organizativas, de hixiene, limpeza e de actuación e reacción ante un posible caso.

Os traballadores non acudirán se presentan síntomas, terase que garantir a distancia de seguridade, reforzarase o control de acceso e evitaranse as actividades grupais na medida do posible.

Tanto alumnos como profesionais utilizarán roupa para usar exclusivamente dentro do centro e un calzado especial, no caso de non poder ir descalzos, e o persoal utilizará máscaras ou pantallas de protección.

O protocolo elaborado pola Xunta indica que as familias terán que tomar a temperatura diariamente aos seus fillos antes de acudir ao centro, de forma que se supera os 37 graos non poderán acceder á aula. Ademais, terán que acudir á hora concertada e respectar os horarios de entrada e de saída, non poderán deixar os carriños dos bebés no recinto e tampouco acceder a recoller aos menores.

O persoal das escolas infantís tamén conta con recomendacións como priorizar o uso de transporte privado e individual para acudir ao traballo, e medidas como cambiarse de roupa no centro.

As familias deberán asinar un documento responsable de non ter sintomatología de COVID-19 nin ter contacto estreito con persoas con coronavirus nos 14 días anteriores á súa incorporación, así como deberán comunicar calquera circunstancia que poida ocorrer en calquera momento do curso a este respecto.

Outras medidas apuntan a desinfectar toallitas e cueiros, ou os biberóns que leven de casa, entre outras, ademais de protocolos de acción para supostos de febre ou dalgún caso sospeitoso. EUROPA PRESS.