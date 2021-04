Abel Caballero reclama el 15 % de los ‘fondos COVID’ que recibe la Xunta para los ayuntamientos

Santiago. Nueva polémica entre el alcalde de Vigo y el presidente de la Xunta, esta vez a cuenta de los fondos COVID que el Gobierno destina a las comunidades autónomas para afrontar los gastos provocados por la pandemia y que Abel Caballero reclamó este lunes que un 15 % se destine para los ayuntamientos, un dinero que tendría que ser repartido, a juicio del socialista, en función de la población de cada municipio.

Así lo señaló el regidor en una rueda de prensa, en la que insistió en que el gobierno gallego recibió del Ejecutivo central “800 millones de euros” y “está haciendo caja” porque no los reparte con los municipios. “A Vigo no llegó ni un céntimo”, añadió. En ese sentido, estima que la Xunta “debe a Vigo 15 millones de euros” e incidió en que los concellos deben tener esos recursos para “ayudar a los hosteleros, comerciantes, hacer desinfección de colegios, parques infantiles, etc.”.

Unas palabras del alcalde y también presidente de la Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) que, como era de esperar, tuvieron rápida respuesta del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien remarcó que Galicia, al igual que el resto de autonomías, recibió recursos para “gestionar en el ámbito de las administraciones autonómicas”.

“Si la FEMP no consigue fondos, no creo que las responsables sean las CCAA”, advirtió, en referencia a las declaraciones realizadas por el regidor vigués en una entrevista con la SER. “Será responsable primero quien no consigue los fondos y segundo, quien no los da”, apostilló.

De hecho, tras el balance de datos y remarcar que ahora Galicia tiene el foco puesto en los Next Generation, avisó que, según las cifras del cierre del ejercicio autonómico, Galicia tuvo un gasto extraordinario por la pandemia de 629 millones, 90 más de los recursos recibidos desde el Estado. Por ello, considera que determinadas declaraciones “se caen” por sí mismas.

“No es cierto que se discrimine a Vigo”. Por su parte, también preguntado por las afirmaciones del regidor vigués, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, aseguró “no es cierto” que el Gobierno gallego esté “discriminando” a Vigo.

Unas palabras durante su habitual rueda de prensa de los lunes en el Parlamento, en las que sostuvo que Abel Caballero, en “líneas generales”, hace “lo que todo alcalde debe de hacer, que es pelear, proteger, buscar y demandar todo aquello que es provechoso para su ciudad”.

Con todo, considera que “lo valiente no quita lo cortés”. “Por eso, en esa defensa de los intereses de Vigo, no es conveniente ir más allá y vulnerar lo que sería razonable, especialmente en una situación de pandemia”, consideró

De este modo, tras reconocer que Abel Caballero está “siendo ejemplar” en sus consejos a la población sobre seguir las recomendaciones sanitarias, incidió en que “no es cierto que la Xunta esté discriminando a la ciudad de Vigo”.

Así, el dirigente del Partido Popular citó cuestiones como las ayudas a la automoción, el naval, la construcción de la EDAR del Lagares, el Hospital Álvaro Cunqueiro, la ciudad de la justicia, entre otras cuestiones.

“No se reconoce el importante conjunto de la labor inversora que está haciendo la Xunta en Vigo”, señaló para incidir en el “enorme esfuerzo” hecho por la Administración autonómica para hacer frente a la pandemia. “Lo total excede a lo recibido por estos conceptos en Madrid, estamos hablando que la Xunta gastó por encima de lo que recibió más de 90 millones en el año 2020 precisamente en gasto relacionado con la covid”, apuntó.

Tras ello, Puy afirmó que su formación ya señaló en la FEMP que “sería bueno que el Estado contribuyese, del mismo modo que está contribuyendo a la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas, que contribuyese también a la sostenibilidad financiera de los ayuntamientos”. ecg/agencias