Aboga la CEG por que no se suban sueldos sobre el 2,5 %

Once meses después de tomar las riendas, almuerzo de trabajo con el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites. Sin polémicas sobre cuotas de poder. Sin demasiados aspavientos por las deudas o la situación interna de la patronal. Después de la tormenta, que duró demasiados años –casi una década– llegó la calma a la Confederación de Empresarios de Galicia y, al fin, se pudo hablar sólo de las cosas que realmente interesan y preocupan al tejido empresarial de la comunidad.

En esta reunión en el compostelano hostal de los Reyes Católicos, mas allá de constatar el éxito de la celebración del 40 aniversario de la CEG, y de que la unión y el consenso, el remar todos juntos, hace más fuerte a la patronal y a sus empresas, Vieites respondió a preguntas de la gran periodista de Europa Press que en el actual entorno inflacionista, con el IPC coqueteando con el 6 %, la negociación para la subida de los salarios para 2022 –donde se pagan–, deberían limitarse a un máximo de entre el 2 y el 2,5 %.

El titular de los empresarios alega que si se calca la actual evolución coyuntural de los precios, se “desmadrará la situación” con una escalada que, por su experiencia, acabará pagándolo el empleo. También alertó del coste que tendrá en materia de déficit por las pensiones.

También se le preguntó por esa reforma de la reforma laboral que se trata de cerrar, por mandato de la Unión Europea, antes de final de año. Debe constar en el BOE si se quiere optar a todas las ayudas prometidas por Bruselas. Sindicatos, patronal y Gobierno siguen con posturas alejadas, pero Vieites, que siempre ha dicho que no era el momento de abrir este melón, consideró que como se sigue creando empleo con la realizada en 2012 “no se va a cambiar”, aunque sí habrá “acuerdo” en los próximos días que incluirá “pequeñas reformas” legislativas en materia de empleo juvenil, temporalidad o convenios colectivos.

De hecho, ensalzó la capacidad de trabajo y la voluntad de lograr siempre consensos de la ferrolana ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aunque no quiso entrar a valorar, por ser tema más de política y no empresarial, su reciente visita al papa Francisco.

Vieites, que desde el mundo de la conserva lleva décadas logrando con éxito convenios –veremos el actual, que se está negociando– apostó a ultranza por el diálogo social como marco para llegar a acuerdos que perduren y eviten males mayores futuros. Lo vital es el equilibrio. Y para apuntalar la recuperación.

Le tocó hacer autocrítica por situaciones superadas de erróneas utilizaciones pasadas de fondos públicos, de dos décadas atrás ya corregidas, para pasar página y volcarse ahora en el debate de recursos a los que no puede renunciar, de forma alguna, Galicia.

El acuerdo augurado en la reforma laboral, aguarda, abrirá al fin la espita de unos fondos Next Generation que, por ahora, no fluyen y aún no han llegado ni a las grandes empresas ni a las pymes. Se deben articular, claramente, las vías para el acceso, y que sean lo más capilares posibles, pues están llamados “a transformar la economía, no son un Plan E”, reiteró.

Toca acabar con las “lagunas”, como también toca acabar una red de transporte de mercancías eficiente utilizando el Corredor Atlántico ferroviario; tener en cuenta que los peajes en autovías ahogaría la competitividad gallega; culminar la cohesión con el norte de Portugal en la eurorregión; llevar a cabo políticas energéticas que funcionen; formar la mano de obra que se necesita; y una reforma de las pensiones sostenible.