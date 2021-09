“Abriremos las puertas del Club Nordés a finales de octubre para estimular la economía gallega”

A lo largo de la entrevista, Carmen me confiesa que con nuestro reencuentro sintió una sensación de paz, de cariño, casi indescriptible. Abrazaba a una mujer con la que compartía la misma esencia, y sin palabras le volvieron a la memoria aquellos viejos tiempos vividos, aquella entrevista en se casa, la imagen de su hija Carmen María aquella pequeña que salió a recibirme y que hoy es Registradora. Me recuerda sentada con mi libreta y mi grabadora al lado de un tablero de ajedrez, en este tablero de la vida donde sus estudios de Filosofía y Derecho, se mezclaron con los de la periodista y neurocientífica y se alegra de que el paso del tiempo no haya afectado a nuestra amistad.

Me confiesa que echa mucho de menos a su marido, quien le ha dejado un gran vacío en el plano emocional. Me confiesa también que en las horas bajas, cuando anochece, sale a pasear por el muelle de Corcubión. Me cuenta que en una ocasión descubrió una pequeña lancha embarrancada bautizada con el nombre “Carmen-Corcubión” y que se sintió identificada con ella, pero que a la semana siguiente, la referida barca ya estaba a flote, lista para faenar. Aquello lo interpretó como una señal del destino para que siguiera adelante, porque final lo importante no son las caídas sino cómo te levantas después de haber caído.