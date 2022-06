Abundancia de sardiña de cara ao San Xoán, que se sitúa entre os 5,5 e os 7 euros o quilo

SANTIAGO. EUROPA PRESS. As pescaderías e lonxas galegas afrontan a xornada previa á celebración das fogueiras de San Xoán con abundancia nos seus expositores de sardiña, un peixe que se vende a prezos que oscilan entre os 5,5 e os 7 euros. Na lonxa da Coruña na mañá deste mércores descargáronse 65 toneladas de sardiñas ao redor dos 3 euros e, aínda que se espera que o prezo suba o xoves, prevese que sexa unha subida menor que a rexistrada outros anos. "Subirá algo polo día que é pero tampouco creo que sexa unha subida demasiado acentuada", sinala a Europa Press Nacho Iglesias desde a lonxa da Coruña, que destaca que os barcos están a completar a cota permitida de capturas.

O mesmo ocorre na lonxa de Celeiro (Lugo), onde un dos integrantes do equipo explica que "de momento non se rexistraron prezos esaxerados" xa que o peixe que protagoniza as tradicionais fogueiras poxouse entre os 2,5 e os 2,80 euros.

Estes prezos en lonxa fan que a sardiña se sitúe nas prazas e pescaderías galegas a prezos que oscilan entre os 6 e os 7 euros o quilo. Así, por exemplo, no Mercado de Abastos de Santiago de Compostela, a pescadería Mari Carmen vendeu a 5,5 euros a sardiña procedente de Ribeira e a 6 euros a descargada en Rianxo. Con todo, en pobos como Carballo, na Coruña, onde o San Xoán é a festa patronal, xa se alcanzaron os 7 euros o quilo nas vésperas das fogueiras, tal e como sinala Rosa María, da pescadería Antonio. Na zona a sardiña tamén alcanzou un prezo maior en poxa, como o caso da lonxa de Malpica, onde se poxou a 3,5 euros o quilo. Pola súa banda, os prezos máis baixos producíronse en Vigo. Alí, o equipo da lonxa sinala que se chegaron a poxar este xoves a 1,40 euros o quilo. Con todo, o prezo nas pescaderías da zona situouse en valores similares ao do resto de Galicia, cuns 6 euros o quilo.