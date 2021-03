Alcalde insumiso contra la moratoria del eucalipto

El alcalde de Castroverde, el socialista José María Arias, amenaza con “llevar a los tribunales” al conselleiro de Medio Rural, José González, al tiempo que reclamó su “dimisión” por no permitir la plantación de eucaliptos en este municipio.

El mandatario de este pequeño concello lucense, de poco más de 2.500 habitantes, como un verso suelto en el coro forestal, rema en contra de la tónica mayoritaria en Galicia de oposición a la plantación de más eucaliptos.

Arias afirma que el gobierno local defiende la plantación “porque es también un medio de vida para cualquiera” y asegura que el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) lo permite en algunas zonas. Las consecuencias de la prohibición, apunta Arias, no admiten dudas. “Estamos falando do futuro do noso rural e da nosa xente”, sostiene. Así, puntuliza, en el medio rural habrá menos relevo generacional y menos oportunidades laborales.

PRODUCTORES. Recalcó el primer edil que defiende a los productores, precisamente, apoyándose en el documento urbanístico, y dice que la medida no puede aprobarse sin un diálogo con todas las partes implicadas. Arias se posiciona del lado de la Asociación de Productores do Monte de Castroverde, que aglutina a unos 400 propietarios, para los que prohibir el eucalipto tendría consecuencias.

El alcalde censuró la actitud de la Xunta, pero criticó especialmente al conselleiro del ramo y al propio Alberto Núñez Feijóo, por fomentar “la desordenación del territorio en el rural, en el campo, en el monte y en el agro y suma y sigue”, subrayó.

El regidor criticó a González por su reciente visita a Baralla y por decir que hará “una moratoria de dos meses para que todo el mundo ande con el sacho plantando eucaliptos donde no puede”. “No puede ser es que haya zonas masificadas con un 90 por ciento de eucaliptos y ahora vengan a Castroverde a prohibirlos”, censuró.

En este sentido apuesta por poner “una tasa en toda Galicia para proteger las carballeiras”, en lugar de anunciar que se denunciará cuando se vea a alguien plantar.

“Esto es como el guardia de tráfico que te dice que sí le vemos beber le cogemos y sino no”. “Este es un político chapucero. Sí os vemos plantando tenemos que sancionaros, viene a decir (José González) y sino no, esto es un cachondeo”, subrayó el alcalde.

La situación que rechaza el alcalde socialista hace referencia a un proyecto de la Xunta en el que una franja de la Galicia oriental, situada en las provincias de Lugo y de Ourense, quedaría vedada para la plantación de eucaliptos. Para Arias es una medida injusta, y recalca que dará todo su apoyo a las plataformas que se oponen a la iniciativa.

Estas críticas del alcalde se producen varios días después de que se aprobase, en pleno, una moción de rechazo a esa iniciativa de la Xunta y de apoyo a las demandas de los productores. El regidor considera que el asunto puede acabar en una cuestión judicial si las asociaciones forestales no ven atendidas sus peticiones.

El concello de Baralla, vecino al de Castroverde, está en la misma situación y las agrupaciones de productores de madera, que suman un millar de propietarios, han unido sus fuerzas en una plataforma para exigir “el derecho a producir”.

Los integrantes de la misma reivindican seguir utilizando “as nosas terras do mesmo xeito que calquera outro propietario de terras de Galicia, nin máis nin menos”. La plataforma tiene como una de sus principales bases el derecho a realizar una plantación forestal según se recoge en la normativa de los concellos y según establece cada PXOM.