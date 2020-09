Alcoa ofrece la planta por un euro pero sigue sin haber acuerdo

Lugo. Desencuentros en las negociaciones por la planta de aluminio de San Cibrao. Alcoa asegura que ofreció las instalaciones a Liberty House por solamente un euro, “pero la otra parte ve las demandas no razonables”. Según la actual propietaria, “hemos estado negociando de buena fe y de manera diligente con GFC Alliance (grupo al que pertenece Liberty), las condiciones debían haberse pactado antes del 30 de agosto pero estamos fuera de los límites del acuerdo”. Y recalca que “nuestra propuesta es justa y razonable, para facilitar la adquisición”.

Entre los aspectos en los que asegura haber cedido la multinacional norteamericana, figuran “la venta por un euro, que aportamos 50 millones de dólares a un fondo para tratar de garantizar el éxito futuro, que pagamos los costes estimados en hasta 60 millones de dólares para la separación de la planta de aluminio de la refinería, y que concedemos un contrato de suministro de alúmina por cinco años en condiciones estándar de mercado”. Pero en cambio, y siempre según la versión de Alcoa, GFG Alliance reclamaría que los vendedores asuman costes de hasta 170 millones de euros en la venta. También acusa al grupo británico de negarse a comprometer financiación propia, insistir en obtener opciones exclusivas para el control de la refinería de San Cibrao, y pretender un contrato de suministro de alúmina durante 20 años. Recalca Alcoa que se trataría de una petición “sin precedentes en el mercado y fuera de los límites de las prácticas habituales de esta industria”.

La versión del comité de empresa es muy distinta. Según su presidente, José Antonio Zan, “el proceso será duro porque Alcoa no está interesada en vender”. Acusa a la empresa de “iniciar conversaciones solamente por la movilización social”. Según indicó a la prensa, “todos sabemos que no vende a gusto, pedimos a Alcoa que no ponga trabas a la venta de San Cibrao”.

En su postura, la multinaciona norteamericana acusa a GFC de “afirmar que estaba dispuesta a asumir todas las pérdidas, pero ahora sólo se ofrece a pagar un máximo de 1 millón de euros al mes hasta el cierre de la transacción... cantidad sustancialmente menor que las pérdidas mensuales actuales”. ecg