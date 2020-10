Alcoa reserva una horquilla media de 57.000 a 65.000 euros por despido en Cervo

··· Liberty Steel Group, filial de GFG Alliance interesada en la planta de Alcoa San Cibrao, no para en sus planes de crecimiento, y conocíamos ayer su anuncio oficial de que ha planteado una oferta indicativa no vinculante para adquirir las actividades en Europa del coloso del acero Thyssenkrupp. Señalan que esta posible combinación crearía “un grupo fuerte bien posicionado para abordar los desafíos que enfrenta la industria siderúrgica europea” y acelerar la transformación hacia un acero respetuoso con el medio, el greensteel. “Puede ser la respuesta correcta desde una perspectiva económica, social y medioambiental”, alegan, aunque aclaran que no hay nada cerrado.