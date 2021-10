Alerta de la patronal eólica gallega por el parón sectorial

Críticas. La Asociación Eólica de Galicia (EGA) avisó, ante la moratoria de nuevos proyectos que prevé poner en marcha la Xunta hasta mediados de 2023, que el desarrollo del sector “es nulo”. En un comunicado, asegura que “la realidad es que no se está ejecutando ningún parque y parece que el escenario para el año próximo será el mismo”, e indica que “si hoy no se construyen proyectos eólicos, es porque no se dispone de las autorizaciones necesarias”. EGA celebró una junta directiva de urgencia este jueves en respuesta a la medida incluida en la ley de acompañamiento a los presupuestos gallegos de 2022, que impedirá presentar nuevos parques por 18 meses. J. C.