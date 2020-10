‘Álex’ obsequia a la montaña gallega con la primera nevada

Meteogalicia confirmó ayer en un tuit que llegó la nieve a Os Ancares. Lo hizo acompañando una imagen, la superior, captada por la cámara web de esa estación. Todo ello producto del frente frío y bastante activo que atravesó Galicia en la madrugada del viernes, uno de los brazos de la borrasca Álex, que situado su centro sobre la Bretaña francesa tiende a desplazarse hacia las islas Británicas.

El reguero de pequeños incidentes de caídas de carteles, cornisas, o contenedores fuera de lugar, se dispersan por toda la comunidad autónoma, producto del viento. Entre ellas, el desencaje del techo de un parque infantil que aún no entró en servicio en Fonteculler (Culleredo), cerca de la ciudad herculina.

Las rachas del temporal en la costa llegó a los 125 km/hora en la zona de Estaca de Bares, y 101 km/hora en Bueu pero fueron posteriormente más intensas en la montaña. Así en A Veiga y en Manzaneda (Ourense) se llegaron a medir 125 y 122,5 km/hora, y en Cervantes y Muras (Lugo), 117,3 y 113,9 respectivamente.

En el mar, el oleaje sobrepasó los seis metros en todo el litoral, según las mediciones de las boyas oceánicas, e incluso la del golfo Ártabro en las bocanas de entrada a los puertos de A Coruña y Ferrol.

Por otra parte la lluvia acumulada por toda Galicia superó los 30 litros por metro cuadrado en casi todas las estaciones de medición, situándose por encima de los 50 en la alta montaña, donde el frío reinante hizo que se produjeran las primeras nevadas del otoño en Os Ancares.

El tiempo en general solo mejorará en las próximas horas en que los intensos chubascos serán más espaciados. Eso sí, la intensidad del oleaje decrecerá pasando la alarma naranja a amarilla poco antes del mediodía de este sábado y levantándose ésta última hacia la media tarde.

No obstante, el cielo estará cubierto; las lluvias serán débiles pero los chubascos puntuales tendrán algo más de intensidad en el este. En cuanto a las temperaturas no habrá cambios, pero no se espera que rebasen los 17 grados en ninguna comarca. Y el viento, que aún seguirá enviando Álex, tendrá algún intervalo fuerte inferior a 45 km/hora,

Y el domingo se espera un día similar con lluvias y chubascos ocasionalmente con tormenta, algo más intensos y persistentes en la mitad norte. Las temperaturas mínimas ascenderán en el interior; y máximas no cambiarán. Y el viento tendrá intervalos fuertes en el Cantábrico.

Por cierto que en el año hidrológico recién concluido (01 de octubre de 2019 a 30 de septiembre de 2020), la precipitación acumulada media en la Demarcación del Miño-Sil fue de 1.266,6 litros por metro cuadrado, un 10% por encima de la media histórica, calculada entre 1980 y 2012 y que alcanza los 1.156,3 litros/m2.