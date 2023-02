El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, ha destacado que “Pontevedra se juega muchísimo” con la sentencia que este martes debatirán los magistrados del Tribunal Supremo sobre la legalidad de la prórroga de la fábrica de Ence en Lourizán. “Pontevedra no puede ser una isla que no quiere empresas”, ha sentenciado.

En un acto del Partido Popular con empresarios de la ciudad, entre los que estaba presente el director territorial de Ence, Antonio Casal, el titular del Gobierno gallego ha insistido en que desde la Xunta de Galicia harán “todo lo posible” para que, “pase lo que pase” con la sentencia del Supremo, “Pontevedra tenga futuro”.

Alfonso Rueda ha destacado que este martes es un día marcado en rojo para la ciudad: “No solo estábamos hablando de una empresa, porque Ence es muchísimo más que una empresa, son cientos de familias y es la potencia industrial de Pontevedra”.

El presidente de la Xunta ha recalcado que su ciudad “no puede ser una isla que no quiere empresas”, mientras que “en todos los sitios se pelean por captar empresas”. En este sentido, se ha mostrado convencido de que la Boa Vila “no puede permitirse dar un paso atrás” y seguir perdiendo oportunidades.

“Espero no tener que lamentar nada”, ha añadido. “Pontevedra tiene futuro si mantiene su tejido económico. Si falla lo económico, no hay futuro posible”, ha dicho el presidente de la Xunta antes de criticar al Gobierno central por reconocer ahora que “no tiene plan B” para afrontar las consecuencias de una posible “situación no deseada”.



PONTEVEDRA. E.P.