Altas expectativas no sector turístico galego ante a ponte de decembro, que rozará o cheo en Vigo

SANTIAGO. EP. A ponte de decembro recíbese no sector turístico e hostaleiro de Galicia coas altas expectativas que provocan as cifras alcanzadas durante as anteriores pontes do outono, que deixaron uns datos de ocupación que confían en manter ou superar nos próximos días. As estimacións do Clúster de Turismo de Galicia cifran entre o 60 e o 65 por cento a ocupación nas casas rurais, porcentaxes que son mesmo máis elevados nos establecementos hostaleiros, onde hai entre o 80 e 85 por cento de habitacións reservadas para a ponte de cinco días que arrinca este sábado e conclúe o vindeiro mércores, festividade da Inmaculada. Todo iso a pesar do empeoramento da situación sanitaria, cunha alza no número de contagios e casos activos que, en todo caso, non está a provocar cancelacións, segundo apunta o presidente do Clúster, Cesáreo Pardal, en declaracións a Europa Press. "O medo sempre o vai a haber, e haberá cancelacións, pero están a ser mínimas e, de producirse, daranse por algo distinto ao covid. Produciranse por outro tipo de cousas, que se produciron sempre, como por razóns climatolóxicas; pero non polo covid", resume Pardal, que, en todo caso, chama a non caer na relaxación e manter o cumprimento de medidas sanitarias como o uso de máscara.

E é que o sector se mostra convencido de que Galicia se demostrou como un "destino seguro" que se gañou a confianza do viaxeiro, polo que a ponte de decembro recíbese con optimismo a pesar do cambio drástico na percepción da pandemia desde a ponte do Pilar ou o de Todos os Santos, que deixaron elevadas taxas de ocupación nos establecementos. Ademais, existe outro factor que desde o sector sinálase como clave para que as expectativas da ponte sexan altas: a finalización o próximo 15 de decembro do prazo para consumir o diñeiro que resta por gastar do bono turístico da Xunta.

VIGO ROZARÁ O CHEO. Todo iso nunha ponte no que, aínda que se esperan boas cifras para áreas turísticas como a Ribeira Sacra, as luces para o sector apuntan á cidade de Vigo, onde se rozará o cheo. Así o apunta o presidente da Federación de Hostalaría de Pontevedra, César Ballesteros, que subliña as "moi altas expectativas" que existen na cidade ante estas datas. "Moi posiblemente chegamos ao 100 por 100 de ocupación. Pode haber algunha habitación na cidade pero a maioría dos hoteis imos estar cheos", asegura Ballesteros, propietario do Hotel Baía, que recoñece a existencia dun antes e un despois para o sector da cidade desde a aposta pola iluminación do Nadal. "Nesta ponte as ocupacións apenas roldaban o 20 ou 25 por cento da ocupación. Era unha ponte que non era atractivo para a cidade. A maioría dos vigueses marchábanse fóra e non tiñamos visitantes de fóra ou tivesen intención de vir a Vigo. Agora temos altas ocupacións todas as fins de semana", afirma o hostaleiro vigués.

Tanto o Clúster de Turismo como a Federación de Hostalaría de Pontevedra sinalan que o atractivo de Vigo pola iluminación do Nadal irradia outros puntos de Galicia que os turistas aproveitan para visitar antes ou despois de ir á cidade olívica. "Pode dicirse que hai un efecto chamada das luces", recoñece Cesáreo Pardal, unha apreciación que tamén resalta César Ballesteros, que apunta ás Rías Baixas, Santiago ou o Baixo Miño como algunhas das saídas que aproveitan os visitantes de fin de semana. Uns visitantes que volverán ser nacionais de forma case exclusiva durante unha ponte con características propias e que, por exemplo, non se celebra en Portugal.