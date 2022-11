Amancio y Sandra Ortega y Juan Carlos Escotet repiten como gallegos más ricos

··· La nueva presidenta no ejecutiva de Inditex, Marta Ortega, también entra en escena este 2022 y se queda a las puertas de los 100 millones, con una riqueza estimada de unos 75 millones, aunque este cálculo es puramente indiciario porque la mayor parte procede de la venta de sus acciones y se desconoce qué ha hecho con el dinero recibido a cambio. Por otra parte, Ortega recibió a finales del año pasado un paquete de 15.139 acciones de Inditex por el plan de incentivos para directivos del periodo 2019 a 2023. Esta retribución es anterior a su nombramiento como presidenta no ejecutiva en abril de este mismo año. Hay que recordar que Marta Ortega tiene la visión filantrópica de sus padres, Amancio Ortega y Flora Pérez, y ha puesto en marcha The MOP Foundation para fomentar la cultura, las artes y las letras. Es también vicepresidenta de Partler 2006, el holding de Amancio Ortega, y consejera en Pontegadea GB y la Fundación Amancio Ortega.

··· Por debajo de los 250 millones también se encuentra Luis De Valdivia, CEO de Ecoener, una empresa gallega que lleva más de 30 años dedicada al sector de las energías renovables, desde el desarrollo, construcción y explotación de instalaciones de generación eléctrica limpia. Su fortuna asciende a 225 millones.

··· En la misma lína, un poco más abajo, en los 200 millones, estaría Tino Fernández, cofundador y actual presidente de la consultora tecnológica Altia, dedicada a la prestación de servicios TIC, aunque más conocido por haber sido presidente del Real Club Deportivo de La Coruña.

··· Con una riqueza de 150 millones estaría José Antonio Castro Sousa, el conocido empresario al frente de la cadena hotelera Hesperia, que recientemente rompió relaciones con el grupo NH después de una crisis pandémica que hizo mucho daño al sector.

··· Tampoco hay que olvidarse, con una fortuna de 125 millones, de José María Fernández y Montserrat Andrade, presidente de la farmacéutica Pharmamar.