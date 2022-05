Animan a autónomos y pymes a emprender en el rural de la autonomía

Trabajadores autónomas y pymes de Ourense asistieron este martes en la CEO a la primera de las jornadas inspiradoras organizada por APE Galicia en colaboración con Xunta, Igape y la propia patronal. Bajo el título de ‘Hay futuro. Nuevas oportunidades para la empresa rural’ el objetivo es potenciar los negocios en el rural, a través de la inspiración en los que ya trabajan allí, animar a los que aún no lo hacen y buscan un enfoque para hacerlo, y la detección de fortalezas y oportunidades que los últimos cambios tecnológicos ofrecen también en el entorno rural.

La bienvenida corrió a cargo del presidente de APE Galicia, José Ramón Caldas y la gerente del Igape, Patricia Villajos para, a continuación, dar paso a Eduardo García Erquiaga, director de Galicia Business School quien, de forma más pormenorizada, fue el encargado de impartir la ponencia en la que analizó la situación de las personas trabajadoras autónomas de las zonas rurales y ahondó en las técnicas para mejorar su desarrollo profesional y avanzar en sus proyectos.

El objetivo de estas jornadas formativas es inspirar a los autónomos de zonas no urbanas, animar a emprender, consolidar y repensar el negocio en el rural, destacar las fortalezas que tiene la empresa en estas zonas, y detectar nuevas oportunidades de la mano de los avances tecnológicos y de los cambios en los valores de los clientes. Además, esta iniciativa ofrece información sobre el emprendimiento, la mejora en el desarrollo profesional, la consolidación de los proyectos y la reinvención de los negocios.

Marisol Novoa, presidenta de la CEO, fue la encargada de la clausura y destacó las acciones que la Confederación Empresarial lleva a cabo para favorecer la instalación de empresas en el rural, su dinamización y revitalización. Hizo alusión a la reciente presentación de alegaciones haciendo un frente común con la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade a la Ley de Movilidad Sostenible del Gobierno, normativa que no tiene en cuenta la movilidad rural y destacó también que los criterios de los fondos Next Generation priorizan las actuaciones de infraestructuras en entornos urbanos y no prevén destinar a entornos rurales proyectos de mejora de la movilidad y la conectividad; es más, el reparto previsto por el gobierno para servicios de movilidad tienen que ser invertidos en poblaciones de más de 50.000 habitantes, lo que implica dejar al margen al 97,8 % de los municipios gallegos.

Igualmente hizo referencia al proyecto ‘Conecta Ourense’ una red de oficinas en comarcas que tiene servicio físico en Verín y O Barco, para ayudar a las empresas, sobre todo las ubicadas en el rural, a que puedan concurrir a esas ayudas que la administración pone en marcha en materia de innovación, digitalización e internacionalización, con el objetivo de convertir a la provincia en un polo más dinámico en innovación y digitalización empresarial. Y destacó finalmente las acciones del proyecto ExportOU que desarrolla con la Diputación y centrado últimamente en el sector vitivinícola que ayuda a estas bodegas a posicionar sus productos en los mercados nacionales e internacionales por medio de aplicaciones tecnológicas y avances como los vídeos 360º y las catas virtuales.

El programa completo de estas jornadas visitará otras localidades gallegas desde el próximo 24 de mayo pasando por A Estrada, Tui, Fene y Boiro para terminar el 7 de junio en Mondoñedo.