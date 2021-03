Apenas dura un mes el gran fichaje para dirigir Alu Ibérica

El pasado 15 de febrero Alu Ibérica anunciaba el nombramiento de Carlos Núñez Zorrilla como director general de la compañía, en lo que la empresa en manos del Grupo Riesgo, investigada actualmente por la Audiencia Nacional, comunicó como “un punto de inflexión para la consolidación del plan industrial diseñado por los propietarios”.

Sin embargo, dos semanas después de que se produjesen los registros el pasado 4 día 4 en las plantas de A Coruña y Avilés, así como de la propia Alcoa y de Riesgo, en la causa que instruye la jueza María Tardón, Núñez Zorrilla envió un escrito a las plantillas de las dos fábricas en las que les comunica que abandona, su cese. Lo deja.

A la continua guerra entre plantilla y dueños se sumó el impacto del caso Alcoa en relación a la supuesta despatrimonialización fraudulenta de las plantas coruñesa y asturiana. En el foco están la propia Alcoa, el fondo Parter, primer comprador de los activos, y Riesgo, el segundo y dueño actual.

Cuatro personas fueron detenidas y quedaron en libertad con medidas cautelares: Víctor Domenech, presidente de Riesgo; su socia Alexandra Camacho; Diego Peris, administrador único del grupo; y Luis Losada Gómez, su homólogo en System Capital, sociedad administradora de Alu Ibérica.

A la vista de esta situación, y de que el Gobierno esté esperando a la resolución de las actuaciones judiciales para intervenir, Núñez Zorrilla se despedía de los trabajadores destacando el “enorme interés” de las semanas que ha podido compartir con ellos. Está convencido de que existen las bases para que Alu Ibérica salga adelante.

“Creo que hemos avanzado mucho todos juntos en aportar al proyecto de Alu Ibérica continuidad y hemos seguido reforzando las bases para que sea un proyecto de futuro, como así está planteado”, indica.

“Estoy convencido de que las plantas de Alu Ibérica cuentan con un equipo solvente, sólido y eficaz y que la contribución de todos vosotros es fundamental para hacer que este eje industrial represente una palanca de futuro en Galicia y en Asturias. Os animo a seguir contribuyendo y sin duda os deseo lo mejor en el futuro. Os traslado mi agradecimiento por vuestra colaboración durante estas semanas”, concluye la carta.

Currículo

Natural de Barcelona, Carlos Núñez Zorrilla acumula más de 30 años de experiencia en la gestión de empresas y proyectos en el ámbito industrial. Especialista en dirección industrial, ha desarrollado su carrera definiendo estrategias para potenciar el crecimiento y desarrollo de negocio, siempre enfocado a la mejora de la competitividad y la sostenibilidad de factorías en los sectores de siderurgia, automoción, gestión de residuos industriales y energía, principalmente.

Ocupó cargos ejecutivos de responsabilidad en empresas como Tradebe, empresa líder en España, Reino Unido y Estados Unidos en gestión de residuos industriales incluyendo su división de reciclado de materias primas como metales férricos y no férricos; también en Global Steel Wire (Grupo Celsa) o LEAR Corporation, y más recientemente en Ence Energía y Celulosa, que cuenta con plantas en Pontevedra y en la localidad asturiana de Navia, por lo que es un gran conocedor del ecosistema empresarial e institucional en las dos comunidades en que Alu Ibérica desarrolla su producción.

Carlos Núñez Zorrilla es Ingeniero Informático e Ingeniero Electrónico por la Universitat Autònoma de Barcelona, becado por el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y Máster en Organización e Ingeniera de la Producción y Dirección de Plantas Industriales por la Universitat Politècnica de Catalunya. También cursó un Executive MBA por el IESE Business School y posee certificaciones especializadas en el ámbito de los negocios en centros de prestigio como The Wharton School, el New York Institute of Finance o ISBIF.