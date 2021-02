Aprobada a lei galega de saúde co rexeitamento da oposición por "utilizar o medo para recortar dereitos"

SANTIAGO. EP. A nova lei galega de saúde --que reforma un texto de 2008--, impulsada polo PPdeG, foi aprobada este martes no pleno do Parlamento só cos votos dos populares e co rexeitamento da oposición --BNG e PSdeG--. Durante o debate, o deputado socialista Julio Torrado acusou ao PP de "utilizar o medo para recortar dereitos" nun "dubidoso marco xurídico", mentres Iria Carreira (BNG) alertou de que esta lei supón unha "supresión de dereitos fundamentais dos galegos" coa escusa da pandemia.

En contraposición, Encarna Amigo (PPdeG) defendeu que a nova norma, que "tanta algarabía está a suscitar", "cumpre todas as garantías xurídicas" e serve para combater ao coronavirus.

A reforma desta lei estivo rodeada de polémica desde o comezo. O propio modo de tramitala polo Grupo Popular pola vía de urxencia, no canto de polo Goberno galego, suscitou as críticas da oposición ao acusar aos populares de buscar "esquivar informes xurídicos".

Entre os capítulos que máis críticas recibiron, está o que alude á tipificación de infraccións en saúde pública e ás sancións. Entre elas, atópanse multas de até 60.000 euros por saltarse confinamentos e un réxime de sancións de até 600.000 euros en tres niveis --leve, grave e moi grave-- para penar o rexeitamento a vacinarse ou facerse probas, pero só no caso de que as autoridades sanitarias establezan a súa obrigatoriedade.

Así mesmo, a multa por non levar máscara márcase nun mínimo de 100 euros, coa posibilidade de incremento en función do incumprimento. E entre outras infraccións leves tamén se atopan: facer botellón, infrinxir os toques de queda, reunións con máis persoas das permitidas, participar en festas que incumpran as medidas aprobadas polas autoridades sanitarias e incumprimentos de horarios de locais.

PROTESTAS DE NEGACIONISTAS

Xunto a isto, durante a tramitación da lei produciuse unha campaña de correos masivos na web do Parlamento galego con contido negacionista da covid-19 e antivacinas.

O pasado sábado unha manifestación negacionista percorreu as rúas de Santiago contra o que denominan a 'Lei Auschwitz'. Así mesmo, este martes, decenas de negacionistas concentráronse ante a Cámara en contra da lei con carteis nos que se podía ler mensaxes como 'A televisión é o virus'. En ambas as mobilizacións, púidose ver a algúns manifestantes sen máscara ou con ela baixada.

Os populares deslizaron nos últimos días unha vinculación entre o rexeitamento da oposición ao texto con estas mobilizacións negacionistas. Unha cuestión que provocou un airado reproche por parte do BNG e PSdeG, que acusan ao PP de usar un "argumento ridículo" e "tramposo" de identificar as críticas da oposición co negacionismo para non abordar o que entenden problemas de fondo no texto.

UN "DISPARATE" PARA A OPOSICIÓN

Este martes, celebrouse o debate final para a aprobación da lei. Previamente, na comisión de Sanidade, os populares só aceptaron unha das 54 emendas da oposición: relativa a "revisar a linguaxe sexista" da redacción.

Ademais, incorpóranse cinco emendas dos populares ao ditame final, que incumben fundamentalmente á planificación, co foco no desenvolvemento da Estratexia Galega de Saúde e os plans por área. O PP tamén introduciu un cambio para a "desnormalización" do consumo de alcol entre menores.

Durante o pleno deste martes, Iria Carreira (BNG) arremeteu contra que o PP só busque "medidas de carácter restritivo e punitivo", pero "ningunha medida para reforzar o sistema sanitario". Considera que "é un grave erro enfocar un problema de saúde pública como un problema de orde pública".

Unha das cuestións sobre as que se chama a atención é que "se contempla a obrigatoriedade" de tratamentos e probas diagnosticas "coma se fose este o problema real". Lembra que o comportamento da poboación galega "está a ser exemplar", e "non é que a xente non queira vacinarse, é que non hai vacinas para porlle".

Por iso, a deputada nacionalista pon o foco acerca de que o "problema real" que non quere abordar o PP é a falta de medios e persoal na sanidade galega, o que ve "miserable".

Carreira advirte de que se "infantiliza" á sociedade con esta norma, que supón "limitar dereitos", pero sen que o Goberno galego teña que "render contas". Todo iso, cunha vontade "nula" de diálogo por parte do PP, que reduciu a tentar "ridiculizar" á oposición e "facela pasar por negacionista" só por criticar o texto.

Igualmente, o deputado socialista Julio Torrado tachou esta norma de "disparate xurídico", que "pretende substituír ao Congreso dos Deputados a través dun parlamento autonómico", cun regulamento sancionador "excesivo" e "inapropiado legalmente".

O socialista asegura que o seu grupo está en contra do texto por "convicción plena, rigor, sensatez e defensa convencida e apaixonada da ciencia".

Entre os seus reproches, lamentou que "obrigar a vacinar é o paso máis firme para alimentar o negacionismo", uns negacionistas que "son en boa parte uns cretinos". Deixa claro que "non hai que xerar unha trincheira onde non hai unha guerra". Opina que facer obrigatoria a vacinación é "como resolver os problemas de tráfico prohibindo os coches".

"A min non me di que coqueteo co negacionismo ninguén", afirmou Torrado. De feito, acusa aos negacionistas de estar "a lle facer o caldo gordo ao Goberno (galego)".

Torrado remarca que este país é un dos que ten maior aceptación pola vacinación. É máis, avisa de que "o único que está a traballar nunha lei parecida" á do PPdeG "é Bolsonaro".

Tamén mostrou o seu rexeitamento a que a lei estipule que poida ser unha autoridade sanitaria case "toda a poboación". Unha lei que "non resolve nada" e cuxo "encaixe legal é máis que discutible".

DEFENSA DO PPDEG

En cambio, Encarna Amigo sostén que este é un "día importante" pola aprobación dunha reforma lexislativa que o que "fai é vir dar garantía e actuar con responsabilidade".

E é que a xuízo da popular, esta lei é "necesaria" porque o marco normativo sanitario "non estaba preparado" ante unha pandemia "tan longa".

Despois de apuntar que o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, comprometeu unha reforma da lei orgánica que "nunca chegou", quéixase de que o estado de alarma "non concreta" as accións a desenvolver polas comunidades e limítaas . Aquí pon de exemplo que autonomías como Galicia non puideron ampliar o horario de toque de queda.

Con todo, garante que "a Xunta non está a facer nada que non estea previsto en termos xenéricos na lei estatal". "Lonxe de ser autoritaria, o que fai é regular e pór límites ao que pode facer unha administración durante unha crise sanitaria e garantir unha asistencia digna aos contaxiados", asevera Amigo.

E isto faise, segundo a deputada popular, "dando maior seguridade xurídica a administrados e tribunais". Ademais, acusou a BNG e PSdeG de que "menten e embarran", pois "viñan xa coa negativa debaixo do brazo desde o minuto uno".

Para o PPdeG, a nova regulación "garante o automatismo de resposta", "reduce a incerteza" e provoca unha "interpretación máis homoxénea dos tribunais".