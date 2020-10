“As cubas non se paran”: ni un paso atrás en A Mariña

Pocas veces han sonado tan parecidos los discursos de un sindicalista, como lo es en nombre de CCOO el trabajador y presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, en Cervo, José Antonio Zan, y el de todos los gallegos, el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a casi 290 kilómetros de allí, desde Vigo. Los dos coincidiendo en un mensaje básico, el de que pase lo que pase, “as cubas non se paran”. Y en la “mala fe” de la multinacional. Lo mismo que el Ministerio de Industria, idéntica posición que la de los concellos de A Mariña o la Diputación de Lugo. Es irrenunciable, por estratégica, la producción de aluminio primario. Su fin en Lugo podría acabar contagiando a todo el porvenir industrial no solo de la provincia, ni de toda Galicia, sino de España.

José Antonio Zan arengaba a sus compañeros en los accesos de la factoría lucense de Cervo, señalando que una vez más Alcoa volvía a actuar de forma traicionera con una comunicación de tal calado un viernes “a la una de la tarde”, y reclamaba para ya a Xunta y Gobierno central la nacionalización. “Las próximas horas y los próximos días van a ser fundamentales”, expuso en declaraciones a la prensa. “Es hora de pasar a los hechos” y de dejarse “de palabras y de fotografías”.

Los sindicatos, a su vez, irán a por la cautelarísima, en un intento de que el juez paralice el proceso. Esta medida se adopta siempre por circunstancias de especial urgencia mediante un procedimiento extraordinario y sumario sin escuchar a la parte contraria. UGT advertía de que no va a permitir “este atropello” a un sector estratégico y la CIG pedía en un escrito a Moncloa y San Caetano que actúen “con la misma contundencia y rapidez” que Alcoa.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendía que no haya “ni un paso atrás” en la hoja de ruta trazada para el momento en que Alcoa ratificase que aplicaría el despido colectivo, como ha acontecido. Afirmaba que Alcoa “está en su derecho” de decidir que quiere salir de España, “pero no puede pretender que España se quede sin su única fábrica de aluminio primario para suministrar al mercado español”.

Expresó su confianza en que el Gobierno comparta su visión respecto a las prioridades actuales, que pasarían por “impugnar” ese ERE en su opinión “fraudulento” cuyo fin es que “no haya competidores”, instando a ello al comité, así como por pedir medidas cautelares y garantizar, con la mediación de la SEPI –a la que ve como interlocutora en nombre del Gobierno–, la venta a un operador interesado, “que los hay”. Es el caso de GFG Alliance-Liberty Group. El presidente autonómico anunciaba contactos para ello con la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo emitía también un comunicado en el que asegura que siguen trabajando por una solución que mantenga el empleo y han vuelto a señalar a Alcoa como “la única responsable del fracaso en las negociaciones de venta”. Considera que el grupo “empuja a los trabajadores y a las Administraciones a un conflicto innecesario ya que había soluciones para alcanzar un acuerdo de compraventa”.

Mostró este departamento su malestar porque la aluminera abandonase la negociación sin atender a la propuesta de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales actuara de intermediaria y se lograse que cuajase la operación

Transmitieron a los trabajadores, sus familias y a la comarca de A Mariña “el apoyo del Gobierno, que seguirá trabajando para lograr una solución que mantenga el empleo y capacidades industriales en Lugo”.

El presidente de la Diputación provincial, José Tomé, calificó como “intolerable” la actitud de Alcoa y aseguró a la multinacional que “el tiempo de jugar terminó”. El también alcalde de Monforte instó también a Xunta y Moncloa a trabajar de forma conjunta para “tomar las medidas jurídicas que permita la legislación” para impedir “las pretensiones” de Alcoa. Todo ello para “mantener viva A Mariña, Lugo y Galicia” desde el punto de vista industrial y laboral, señaló el político socialista.

Oposición

La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, indicó que “sería unha irresponsabilidade imperdoable que PP y PSOE permitan o peche” de la planta de aluminio primario y el despido de los trabajadores. Afirmó que “non hai tempo que perder, nin un minuto máis”, porque “Alcoa xa amosou as súas cartas”. Reclamó a Xunta y Gobierno de España que pongan de “inmediato enriba da mesa a súa nacionalización” para “manter o emprego e a actividade industrial no noso país”. Una medida que es “viable e legal”, como demostró el Gobierno de Italia con una planta curiosamente del mismo dueño. “Non podemos seguir a expensas do que decida Alcoa”, insistió.

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, instó a la Xunta y al Gobierno de España a articular “unha fronte común” ante a “chantaxe” de Alcoa. Recordó que el Ejecutivo autonómico es la autoridad laboral y le corresponde ahora “rexeitar o ERE” presentado por la multinacional tras constatar que “actuou de mala fe” según marca la legislación mercantil.

En un comunicado indica que “hai que manter a actividade das cubas”, y si es necesario “hai que intervir para imposibilitar o peche” de Alcoa San Cibrao a la espera de que cuaje su venta, consciente el líder socialista de que se trata de una factoría “fundamental” para el empleo en A Mariña.