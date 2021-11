As familias, indignadas por un mes de xuño perdido para os alumnos da ESO A Confederación de Anpas Galegas critica duramente a decisión, tomada este xoves, da Consellería de Educación de non modificar o calendario escolar este curso, modificación realizada para este ano en base a unha avaliación de repesca que xa non existe. A avaliación de recuperación, a tradicionalmente celebrada en setembro, Galicia decidira adiantala a finais de xuño para, así, ter acabados todos os procesos administrativos dos centros educativos de cara ao curso seguinte. Con estes exames adiantados, a Xunta cambiou o calendario escolar para poñer as probas finais do curso a principios dese mesmo mes e, así, deixar o resto de xuño para prepararse de cara aos de repesca no caso de necesitalo, coa conseguinte condensanción do currículo para adaptalo a un mes menos de clases.