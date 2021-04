Los autónomos de APE analizan cómo cancelar deudas con la Ley de la Segunda Oportunidad

APE Galicia, en colaboración con la consultora Keep Comp, celebró la jornada virtual Ley de Segunda Oportunidad, con la que da inicio Los Viernes de Webinar, una herramienta de información y asesoramiento que dé respuesta a varios temas de interés a los trabajadores autónomos.

En esta primera edición, la especialista en Derecho Concursal y Ley de Segunda Oportunidad, Carmen Tarrón Couto, fue la encargada de dar respuesta a la pregunta que centraba esta ponencia: ¿Se pueden cancelar las deudas por ley para empezar de cero? Sonia Acuña, secretaria general de APE Galicia, coordinó la jornada deseando que fuera de interés y, sobre todo, de provecho para todos aquellos profesionales que, con la pandemia, buscan una tabla de salvación para la situación crítica que están viviendo.

Con este objetivo, la asociación presidida por José Ramón Caldas, quien también quiso saludar a los presentes a través de videoconferencia, firmaron un convenio de colaboración con la consultora gallega Keep Comp, empresa compuesta por mujeres profesionales en su totalidad, cuya directiva Stella Bobo colaboró activamente en el webinar.

Tras la introducción por parte de David Martínez, vicepresidente de APE Galicia, quien calificó de muy interesante y poco conocida la posibilidad de recurrir a la Ley de Segunda Oportunidad, Tarrón detalló cómo se pueden resetear las deudas y empezar desde cero, durante una hora, la abogada desgranó las posibilidades que tienen los autónomos en situaciones de quiebra, explicando las diferentes fases que permite la norma de 2015 para alcanzar este objetivo.

Así, ante las asociaciones y gestorías de toda Galicia que siguieron la charla a través de videoconferencia, la experta expuso que la primera fase es buscar un acuerdo extraoficial, convocando a los acreedores y ofertando un plan de pago.

El siguiente paso dependerá de si se acepta el acuerdo, con lo que sólo quedará el cumplimiento de los pagos sin exigencias, o no, con lo que se inciaría la segunda fase del procedimiento con nuevas negociaciones ya en el Juzgado de lo Mercantil.

Si aún así, no se llegara a un acuerdo y para evitar la liquidación que supondría responder con el 100 % del patrimonio, se puede conseguir igualmente la condonación de las deudas si se tienen los siguientes requisitos: Que la deuda no sea superior a 5 millones de euros; intentar llegar a un acuerdo previo; ser un deudor de buena fe; no tener antecedentes penales por delitos socio económicos

De no tener patrimonio a nombre de la persona deudora, cabe la posibilidad de llegar también a un acuerdo de exoneración del pasivo con un plan de pagos adaptado a lo que realmente se puede abonar, teniendo en cuenta el salario mínimo interprofesional más el 30 % a mayores por cada miembro de la familia, como base de lo que se necesita para poder vivir.

En estas deudas, a día de hoy y por una modificación de la ley en septiembre de 2020, no se tendría en cuenta las de Hacienda y Seguridad Social, a pesar de que el Tribunal Supremo en 2019 sentenció que debía ser aplicable también a ellas.

A la espera de que el Gobierno central apruebe una nueva Ley Concursal y de Segunda Oportunidad, la especialista animó a todas aquellas personas interesadas que inicien desde ya los trámites para poder acogerse a ellas, siempre intentando un acuerdo extraoficial antes, y con una estrategia clara, sin dejar nada a la improvisación, para poder conseguir con éxito el objetivo final.

Antes de la despedida del evento, Carmen Tarrón, contestó a las preguntas que hicieron los asistentes a través de chat sobre esta interesante y poco conocida herramienta para las personas trabajadoras autónomas.