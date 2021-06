¿Y Alcoa? Malestar por las ayudas de Moncloa a una nueva planta de aluminio en Zamora

Santiago. El sector del aluminio gallego no gana para sustos. Mientras la megafactoría de Alcoa en San Cibrao, en A Mariña lucense, y la planta de Alu Ibérica en A Coruña siguen sin ver despejado su futuro, esta semana se conocía que el Gobierno financia una nueva planta productiva de este mineral no férrico en Zamora, defendida por la ministra de Industria, Reyes Maroto, que avanzó ayudas públicas a Latem Aluminium en Villabrázaro.

Más de medio millar de empleos –cifra similar a los que trabajan en la factoría gallega– donde se prevén invertir unos 200 millones de euros.

Tras conocerse este proyecto el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, advertía de que “non é de recibo” que Industria se “resista a cumprir cos compromisos establecidos” con los trabajadores de Alcoa, ya sea su intervención pública o la compra por parte de la SEPI y posterior venta, mientras riega de fondos públicos la iniciativa zamorana, posible competencia.

Rego censura la “actitude negativa do ministerio” y avisa que “non é unha actitude xustificable”. “Non imos entrar en se o ministerio financia ou non outras actuacións, pero desde logo temos claro que non pode deixar caer a planta de San Cibrao e o proxecto da Mariña”, indicaba el responsable del Bloque.

Este rival se conoce al tiempo que se desvelan los nombres de los seis aspirantes a hacerse con la única planta productiva que le queda a Alcoa en España, entre los que finalmente no está Alibérico, del compostelano Clemente González Soler.

Por la macroinstalación de Cervo mostraron interés los grupos españoles Aludium –ya conocido– y Sidenor, aflorado esta semana. Desde el extranjero sigue figurando Liberty House, a la que se le sumarían Aldel, Trafigura o Metalcorp.

En el comité de empresa de Alcoa San Cibrao prevía reunirse este miércoles con responsables de Liberty, en un encuentro ya retrasado, pero no podrá ser por una incidencia relacionada con la COVID.

“Seguimos con reuniones y esperando a ver más planes industriales y, sobre todo, energéticos. Insistir en que aquí lo más importante es que venga un comprador que sepa qué hacer con la planta y en qué invertir”, dijo en declaraciones a Efe su presidente, José Antonio Zan, y abogó porque el ganador “venga de la mano de un socio energético con un plan” que viabilice la planta. J. C.