Bares y restaurantes no logran cubrir los puestos de camarero para este verano

Santiago. “Profesionales ya nada, ya no encuentras, directamente, y después, gente de entre 18 y 30 años tampoco existe, lo único que más o menos te puedes encontrar es gente de treinta y algo, porque los jóvenes ahora no quieren trabajar ni sábados ni domingos, ni jornada partida o turnos”, explica Chus, propietario del restaurante O Pemento, en la localidad de Rois. Asegura que él está buscando “alguien que quiera trabajar”, porque “hoy puedes poner un anuncio y no te viene nadie”.

Recuerda que, antiguamente, la juventud que estaba estudiando optaba por trabajar en la hostelería durante el verano para ganarse un dinero, “la gente de mi edad, al menos, lo hacía, pero es que ahora eso ya no existe, se borró del mapa”. Y es que, en su opinión, “la gente profesional está trabajando porque le sobra dónde, así que los que necesitamos extras en verano no somos capaces a encontrrlos”.

Chus cree que la pandemia ha hecho mucha mella en esos ‘extras’. “Yo conocía a un chico de una empresa que manejaba algo así como 80 o 60 extras en verano y ahora ya solo le quedan 15 o 20”. Sobre todo en la zona de Padrón, la mayoría, tal y como nos cuenta este hostelero, se reubican en el sector metalúrgico, en Cortizo, Exlabesa, Extrugasa... “Allí tienen los fines de semana libres, festivos, trabajan a turnos...”.

Este restaurante de Rois tiene una amplia terraza, así que “durante los meses del verano, desde mayo y abril y hasta septiembre, cuando empieza a salir el solillo, tenemos mucha gente que busca eso”, comenta Chus. Pero ahora es imposible dar servicio a todos si no se sacrifican.

“El jefe acaba haciendo 24 horas de trabajo, los de la familia te echan una mano y los empleados que tienes, que gracias a dios son muy buenos, no pueden pasar de las ocho horas porque está muy controlado ese tema, así que se ponen de acuerdo para cubrir las horas en que viene más gente”, explica. Para él ahora mismo no es un problema el tener el aforo reducido por las restricciones.

“Con decirte que en vez de poner meses las he quitado”, comenta, entre risas, pero apenado. “Me vino una inspección de Sanidad el otro día y me dijo: tú puedes tener más aforo; y le dije yo: no, me llega bien el que tengo, me sobra”. Y es que, en su caso, “si no tengo gente para atender a los clientes prefiero quitar mesas y que los que estén estén bien atendidos”.

En la terraza de su local siempre fue tradición en verano organizar eventos. Tenían tres o cuatro fiestasen verano más las foliadas del primer viernes de mes, pero “ahora hasta que estemos al 100 % nos es imposible”. Y, aunque todo el mundo ya tiene ganas de verbena y echa de menos estas celebraciones, Chus es consciente de que “para hacer estas fiestas de verano al final necesitas tirar de dos o tres extras, que no los hay, así que tendremos que seguir arreglándonos como podamos”. Entre xoubiñas de Rianxo, pimientos de Herbón y jamón asado, siguen pasando las horas.