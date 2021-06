Bono Concilia para guarderías ¿quién puede pedirlo?

Con la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de la convocatoria del Bono Concilia, la Consellería de Política Social abre el plazo para solicitar esta ayuda autonómica, que apoya a las familias con hijos en escuelas infantiles no subvencionadas. La presente orden llega con cambios en relación a años anteriores, el más importante de ellos que solo podrán optar a él los primeros hijos. Esto es debido a que desde abril del año pasado la Xunta introdujo la gratuidad total para segundos y sucesivos hijos en todas las escuelas infantiles gallegas, tanto públicas como privadas o de iniciativa social.

Pero este no es el único cambio, ya que se incrementa un 10 % el importe de la ayuda en todos sus tramos, según indica Política Social en una nota de prensa. Según indica el DOG el Bono Concilia es una ayuda económica directa a las familias para colaborar en el pago de una plaza en una escuela infantil privada de su elección en aquellos casos de niños o niñas que queden en lista de espera en las escuelas infantiles públicas o financiadas con fondos públicos, o residan en localidades en las que no existen plazas públicas. Para pedirlo es imprescindible, por tanto haber pedido plaza en una de estas guarderías y que esta fuera denegada o no se ajustara a las necesidades de horario de la familia.

¿Cuáles son, entonces, los puntos más importantes a tener en cuenta en la presente convocatoria?

¿Quién puede solicitarla?

Su presupuesto total será de 2.011.762 euros, aunque ampliables para atender al 100% de las solicitudes que cumplan los requisitos.

Podrán ser beneficiarias de las ayudas del programa Bono concilia las familias residentes en Galicia que tengan un hijo o hija nacido o nacida con posterioridad a 31 de diciembre de 2018, que no cumpla los requisitos para acceder al programa de gratuidad de la atención educativa para segundos hijos o hijas y sucesivos/as y cumplir alguna de las siguientes circunstancias:

-Haber solicitado plaza en cualquiera de las escuelas infantiles 0-3 sostenidas con fondos públicos para el curso 2021/22 y no haberla obtenido, siempre que se hubiese ejercido la opción del programa Bono concilia.

-Teniendo derecho por puntuación a una plaza, el horario demandado no coincida con el de apertura de la escuela infantil, por el trabajo en turno de tarde o en turnos rotativos de ambos/as progenitores/as, circunstancia que se acreditará documentalmente.

-Obtener plaza y que se modifiquen considerablemente las condiciones en que esta fue concedida.

-Haber obtenido ayuda de este programa en el curso 2020/21 y solicitarla para la misma niña o niño.

-Residir en ayuntamientos donde no existan escuelas infantiles 0-3 sostenidas con fondos públicos.

-Ser beneficiario/a de una plaza del servicio de educación infantil en escuelas infantiles de titularidad privada durante el curso 2020/21 y cumplir los requisitos para su renovación.

-Tener un segundo hermano o hermana que en el curso 2020/21 hubiese estado asistiendo a una escuela infantil 0-3 de titularidad privada acogida al programa de la gratuidad de la atención educativa.

Además de las familias que escolaricen a su niño o niña en una escuela infantil 0-3 no sostenida con fondos públicos que cuente con la autorización pertinente.

La cuantía de la ayuda está relacionada con la renta per cápita de la unidad familiar y dependerá, también, de los servicios que el pequeño haga uso, tales como comedor, media jornada o completa. Así, para un niño que vaya a la escuela infantil a jornada completa con comedor, o Bono Concilia oscilará entre los 50 euros y los 275 euros al mes. Y media jornada sin comedor, desde 25 a 99 euros, dependiendo de la renta familiar.

La orden especifica que se considera que las niñas y los niños con necesidades específicas de apoyo educativo ocupan dos plazas. En este caso, la ayuda que resulte se multiplicará por dos. La percepción de estas ayudas es compatible con otras subvenciones, ayudas e ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier otra Administración o ente público o privado.

El plazo para presentar las solicitudes de ayuda será de un mes a contar a partir del día siguiente al de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia, es decir, comienza este viernes, 18 de junio.