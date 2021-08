Caballero exige a Feijóo seguridad jurídica y un plan de ayudas para la hostelería

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha reclamado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ofrezca "seguridad jurídica" al sector de la hostelería y un plan de ayudas porque "necesita la reactivación este verano". Durante una visita esta mañana al municipio de Mondariz (Pontevedra), ha calificado de "demoledor" el auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), dado a conocer ayer, en el que se explica su rechazo a la exigencia, impuesta por la Xunta, de presentar el certificado covid para acceder a los locales de hostelería. Para el líder de los socialistas gallegos la decisión del TSXG es "una enmienda a la totalidad" de la gestión realizada por la Consellería de Sanidad ya que, según los jueces,esta medida no estaba justificada, discrimina y demoniza al sector de la hostelería y resulta "ineficaz e innecesaria" para evitar posibles contagios.

Tras este auto, Caballero cree que "queda claro que desde la Consellería de Sanidad no se están haciendo bien las cosas" y que la Xunta "debe cambiar el rumbo en vez de atacar al sector de la hostelería y de no ofrecerle seguridad jurídica en la desescalada". "No hay reactivación posible", según Caballero, si no se hace de acuerdo al Estado de derecho y fortaleciendo la sanidad pública, mientras que Feijoo, por el contrario, "está debilitando la sanidad pública gallega y haciendo normas ilegales". Por eso, asegura que el deber de Feijóo es "sentarse inmediatamente con el sector para establecer un plan de ayudas, pactar la desescalada y darle seguridad jurídica a una reactivación".

En su visita a Mondariz, Caballero estuvo acompañada por el teniente de alcalde de la localidad, el socialista José Luis Fernández Piñeiro, quien señaló algunas de las asignaturas pendientes de la Xunta con el municipio, como solucionar el problema de las limitaciones a los transportes pesados, agilizar los trámites para un parque industrial, o mejorar la capacidad de la EDAR. EFE