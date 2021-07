Campaña de afiliación nas redes do BNG

no día da patria. O BNG lanza, no marco da celebración do Día da Patria, unha campaña de afiliación a través das redes sociais cun vídeo de estética cómic na que unha “animada” Ana Pontón convida a sumarse a un BNG “sen límites”, para aportar na construción dunha Galiza diversa, plural, inclusiva e con futuro.

A portavoz nacional chama a participar no proxecto que representa o Bloque a favor dunha Galiza que suma ideas, e de cara a traballar para afrontar retos como o emprego, en particular entre a xente moza; o feminismo, a diversidade sexual que defende o movemento LGTBI, a defensa da lingua, do dereitos sociais e laborais. redacción.