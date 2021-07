Caos durante el primer día de solicitud de cita previa

Este lunes arrancó la puesta en marcha del sistema de solicitud de cita previa, pero solo para unos pocos. Los privilegiados fueron un grupo de 10 estudiantes Erasmus que pusieron a prueba la nueva herramienta. La idea, según detalló el pasado sábado el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, era comprobar que el sistema no se colapsaba, filtraba y funcionaba correctamente y no se caían los servidores cuando entraban demasiadas personas al mismo tiempo.

Sin embargo, la cosa no fue del todo bien a primera hora. Y es que el tema de que fuesen diez los primeros estudiantes en poder acceder a la ‘auto-cita’ no quedó demasiado claro, pues las asociaciones no fueron informadas por parte de las universidades, por lo que a primera hora “los servidores se cayeron por el aluvión de visitas que recibieron en las primeras horas”, según detalla Aldán Rodríguez, como portavoz de ESN (asociación que se ocupa de los Erasmus en Santiago) y principal afectado.

Sería en torno a las dos de la tarde cuando comenzaría a recuperarse la conexión y se solucionarían esos problemas iniciales. No se tardó demasiado en atajar el problema, por lo que desde ESN Santiago consideran que “se irá puliendo bien el formato y la aplicación para garantizar que esto no suceda en los próximos meses”.

UNOS 2.000 IMPLICADOS PARA LAS DOS MIL PRIMERAS DOSIS. Y es que, solo en lo que respecta al colectivo de Erasmus, serán unos 2.000 los estudiantes gallegos que el próximo curso pondrán rumbo a diversos países europeos, siendo Polonia el destino estrella por excelencia. Todo ellos podrán optar a esta opción en los próximos días, para quedar inmunizados antes de irse, pese. A ellos se sumarán desde el miércoles los mayores de 50 años que todavía no hayan recibido dosis correspondientes, de manera que los servidores tendrán que aguantar un gran flujo de personas solicitando cita. Para ellos, sin embargo, solo habrá un 5 % del total de dosis semanales disponibles por semana, lo que según Comesaña serían unas 2.000, llegando a 8.000 a lo largo de todo el mes de julio.

LOS ESTUDIANTES AGRADECEN SU DECISIÓN A LA XUNTA. Desde ESN Santiago, según asegura Aldán, se encuentran “bastante contentos” con la actuación que ha llevado a cabo la Xunta sobre los Erasmus, ya que “han tenido muy en cuenta la especial situación de los estudiantes Erasmus, que de no seguir un régimen especial probablemente tuvieran su turno general, en torno a septiembre u octubre”.

Por ello, a su juicio, “la línea de acción del Gobierno gallego llega a tiempo”, porque “aún quedan unos dos meses por delante para conseguir vacunar a todas las personas que se vayan de intercambio”, tiempo que ven “lo suficientemente extenso como para tener un margen respecto a la estrategia de vacunación lo suficientemente holgado”.

PRIORIDAD A LOS QUE SE VAN EN EL PRIMER CUATRIMESTRE. “Es crucial alcanzar un ritmo de vacunación que permita llegar a inmunizar a tiempo a todos los estudiantes salientes”, evidencia Aldán, que apunta que desde la asociación están “preocupados porque la asignación de dosis que se ha seleccionado pueda llegar a ser escasa”.

“Creemos que si la experiencia de estas primeras semanas muestra que el ritmo es demasiado lento, sería buena idea plantear un incremento del número de dosis que se le asignen a este colectivo”, solicitan. En caso de que esto no pudiese conseguirse, lo ideal sería asignar ese 5 % de dosis reservadas actualmente para “aquellos que se marchen durante el primer cuatrimestre o que se vayan el año entero, no a los que tengan la movilidad concedida en el segundo cuatrimestre”.

Asimismo, Aldán plantea otra cuestión, no menor: “hay personas, estudiantes que se irán de Erasmus, que no residen en Galicia durante el verano, y eso podría complicar su vacunación”. Por ello, ESN vuelve a apostar porque “las personas que requieran vacunarse y se encuentren fuera de Galicia, puedan recibir su dosis en otra autonomía”.