Clústeres de automoción, entre ellos el gallego, creen que la crisis de suministros y la reforma laboral destruirán del sector

VIGO/LOGROÑO. EUROPA PRESS. Clústeres de Automoción de toda España -ACAN (Navarra), AEI La Rioja (La Rioja), AVIA (Valencia), CAAR (Aragón), CEAGA (Galicia), CIAC (Cataluña), FACYL (Castilla y León) y GIRA (Cantabria)- han advertido este lunes, a través de un comunicado conjunto, sobre la "destrucción" del sector. Como señalan en su escrito, "ante el contexto de máximo riesgo e inestabilidad vivido en los últimos 20 años en el sector de la automoción", advierten "de los peligros que atenazan a esta industria y cuyas consecuencias pueden afectar directamente al empleo de 2 millones de personas".

Las organizaciones apuntan, en primer lugar, que la pandemia de Covid-19 ha dejado "una nueva realidad" que se caracteriza por ser "inestable" y en la que las ventas de los vehículos nuevos "caen en picado en todos los mercados europeos", y ponen como ejemplo que, en Europa, desde julio de 2021, las ventas han descendido una media del 19,2% mensual respecto al año anterior. Asimismo, añaden otros aspectos como "los fuertes incrementos de precios en materias primas, la escalada de los precios de la energía, la elevación de los costes del transporte o el desabastecimiento generalizado de elementos esenciales para la producción de la industria automovilística", y el problema de los 'parones' en la producción "para un sector que trabaja, históricamente, con márgenes muy pequeños en los que los beneficios aparecen con los altos volúmenes de producción". "La escalada de precios de los factores de producción supone para los proveedores una carga insostenible que hace peligrar su viabilidad, permanencia en el sector y/o supervivencia si éstos no pueden equilibrar estos sobrecostes para con sus clientes", han advertido, al tiempo que han sumado "otra pieza a este puzzle: la invasión rusa sobre Ucrania".

"Rusia es un actor básico en la exportación de gas natural, paladio, níquel, acero, carbón, platino, petróleo y aluminio refinado, entre otros muchos productos más. A su vez, Ucrania es imprescindible por ser el mayor exportador de gas neón del mundo, básico para la fabricación de semiconductores y, por lo tanto, de 'chips', y es también uno de los exportadores más importantes de cableado de catalizadores", han recalcado desde los diferentes clústeres. La "pieza final para crear la tormenta perfecta" es una inflación que el Fondo Monetario Internacional (FMI) sitúa en el 5,7% en las economías avanzadas; una cifra "bastante lejana del objetivo del 2% marcado por el Banco Central Europeo", todo ello en una "escalada global en los precios ha afectado a la industria en su conjunto".

OTROS MOTIVOS PARA LA "ALARMA". "Sectores como el siderúrgico, el metalúrgico o el cerámico, fuertemente dependientes de la materia prima y de los precios de la energía, y otros con cadenas globales de valor muy integradas como el de la automoción o el aeronáutico, se han visto especialmente impactados", han indicado, aunque precisan que "los motivos para la alarma no son solo macroeconómicos". También "hay que buscarlos e intentar comprender su origen en unos consumidores 'desnortados' que reciben una enorme variedad de mensajes todos los días y no saben por qué tecnología apostar, al igual que sucede con muchos de sus gestores públicos".

Pero que, "en cualquier caso, ven como muchos de ellos no van a tener capacidad de acceso a las nuevas formas de movilidad que se les presentan, bien por motivos económicos, bien porque no se ajustan a lo que necesitan y no se les ha preguntado". "Baste citar la transición al vehículo eléctrico, sobre la que los agentes sociales ya han puesto encima de la mesa que, si no se hace bien, será excluyente desde el punto de vista social y supondrá la destrucción de en torno al 30% del empleo industrial que hoy conocemos", apuntan.

UNA REFORMA LABORAL QUE PONE EN RIESGO LA "FLEXIBILIDAD". Igualmente, han afirmado que la reforma laboral va para muchas empresas en detrimento de la "flexibilidad", "que en la tesitura actual y venidera jugará un papel crucial para la subsistencia del sector y su progreso y evolución".

Estas organizaciones empresariales han recordado que esa "flexibilidad" es fundamental para mantener la "competitividad" y que puede verse "dañada" por la reforma laboral, especialmente en lo que respecta a la gestión de la temporalidad. "Sin flexibilidad los ERTES pueden convertirse en ERES", han advertido y han pedido un plan para impulsar las inversiones para hacer frente a la transformación que necesita el sector: digital y ecológica, hacia la 'green ', electrificación, modernización y automatización de los procesos productivos.

INVERSIONES. Por otra parte, han recordado que las inversiones y el aumento de productividad llevan a la captación de nuevos proyectos en el sector, creando impacto en las cadenas de valor, traccionando a las pymes, y generando riqueza en el entorno, y han pedido que los fondos europeos sirvan para impulsar esa inversión y reforzar los "sectores estratégicos". Finalmente, han hecho hincapié en el "papel crucial" que desempeñan estos clústeres en cada región y en su trabajo conjunto, sirviendo como "correa de transmisión" para llevar mejoras productivas a las pymes, impulsando la transformación del sector, los nuevos modelos de empresa y negocio, o la gestión de la digitalización.

Por todo ello, han llamado a tomar conciencia de la crítica situación actual, que puede llevar a "una caída sin precedentes" de toda la industria, y han alertado de que "la destrucción de plantas de producción en Europa abriría la puerta a una hegemonía de otros territorios en el sector".