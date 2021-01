Comerciantes gallegos ven con temor un posible endurecimiento de restricciones por la pandemia

La Federación de Comercio de Galicia ha trasladado este jueves su “preocupación” ante la posibilidad de que, a la vista de la evolución de la pandemia de COVId-19 en la comunidad, se implanten nuevas restricciones o se endurezcan las que existen, y han advertido de que “sería nefasto no solo para este sector, sino para toda la economía”.

Así lo ha señalado, en declaraciones a Europa Press, el presidente de la Federación, José María Seijas, quien ha recordado que las restricciones de la movilidad en los últimos meses ya han “afectado mucho” al comercio gallego, y ha apuntado que el endurecimiento de medidas relativas a horarios y aforos podría dar la puntilla a unos negocios que ya han visto reducida su facturación y su capacidad de generación de empleo.

Seijas se ha referido a áreas como las de Santiago y A Coruña, donnde los datos de evolución de la pandemia presentan peores cifras, pero ha extendido la preocupación del sector a toda Galicia. Según ha incidido, muchas áreas comerciales de las ciudades y las localidades medianas “viven en gran parte de la ventas de gente procedente de la periferia”.

“Si hay nuevas restricciones a la movilidad, u otras, sería nefasto, se va a complicar aún más la economía”, ha lamentado, al tiempo que ha señalado que, desde que comenzó la pandemia “se ha notado” el incremento de ventas ‘on line’ y la apuesta de los comerciantes por esta vía de negocio y por tener una mayor presencia en las redes sociales.

Por su parte, el presidente de la Federación Provincial de Comercio de A Coruña, Miguel Agromayor, ha señalado que “la salud está por delante de todo”, aunque ha reconocido que un endurecimiento de las restricciones podría “castigar” al sector. Al respecto, ha recordado que los comerciantes de la provincia “están preparados”, y así “lo han demostrado”, para “cumplir las normas” que establecen las autoridades sanitarias.

En todo caso, y tras admitir que el sector coruñés está “preocupado”, ha vaticinado que “la verdadera crisis para el comercio está por llegar”. En ese sentido, ha señalado que la pandemia está derivando en una crisis económica generalizada y de consumo y ésa será “la que más se va a notar” en la demanda, por lo que ha aventurado que “tendrá que haber una reestructuración general del comercio, para especializarse y adaptarse”.

LUCHAR “UNOS CONTRA OTROS”

Con respecto a esa adaptación y al comercio electrónico, José María Seijas ha advertido de que, pese al incremento en el uso de las nuevas tecnologías, la Federación ha detectado una gran “diversificación” en la implantación de plataformas de venta ‘on line’.

Así, el presidente de la Federación Gallega de Comercio ha señalado que este organismo, en colaboración con la Xunta de Galicia, “lleva años trabajando” en la implantación de las ventas por internet, pero ha constatado que “hay un problema que no acaba de arreglarse”.

Según ha señalado, hay numerosas plataformas, muchas de ellas impulsadas desde instituciones públicas como ayuntamientos, lo que supone que los comerciantes acaban “luchando unos contra otros”. “Lo ideal sería que se unificaran, luchar juntos para ser más fuertes”, ha apostillado Seijas.

REBAJAS

Por otra parte, cuestionado acerca de la campaña de rebajas, el portavoz de los comerciantes gallegos ha recordado que, “desde que se liberalizaron” los períodos de descuento, “ya no tienen el mismo impacto” en el sector.

De hecho, con respecto a las tradicionales rebajas de invierno, en las que se prevé un gasto de entre 40 y 60 euros por cada gallego (según los cálculos de la propia Federación), José María Seijas ha señalado que “las campañas pre-navideñas, como el ‘black friday’ o el ‘ciber monday’ han desvirtuado el concepto de las rebajas tal y como se conocían”.

“Ahora no es como antes, no se ven grandes aglomeraciones, no hay una asistencia ni demanda concentrada en estos días”, ha señalado, y ha añadido que las rebajas “tampoco van a servir para arreglar nada” de lo perdido en los meses de la pandemia.



VIGO. E.P.