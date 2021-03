Contraataque jurídico para impedir que la ley climática amenace a 37.000 empleos

··· El BNG anunció que mueve ficha ante el próximo debate de la Ley de cambio climático en la Comisión de Transición Ecológica, haciendo llegar a todos los grupos políticos en el Congreso una propuesta de transaccional que resuelva el problema generado por el artículo 18 para la continuidad de toda una serie de actividades en el litoral gallego, “en xeral sustentábeis e respectuosas co medio, que xeran millares de postos de traballo, dinamismo e riqueza na nosa costa e están vinculadas ao sector pesqueiro e marisqueiro”. La pastera de Ence se queda fuera de esta defensa.

··· Presentó el Bloque treinta enmiendas a esta ley para adecuarla más “á realidade socio-económica e ambiental do noso país”, entre ellas la supresión del artículo 18, que modifica lo previsto en la Ley de Costas y “ameaza o futuro de centos de actividades vinculadas ao complexo mar-industria”. El diputado Néstor Rego señala que “sendo preciso regular con criterio social e ambiental a ocupación do dominio público marítimo terrestre, isto debería facerse na própria Lei de Costas e en diálogo co sector e non pola porta de atrás, cun artigo noutra lei”. En un comunicado explican que una vez que la enmienda nacionalista, junto a otras en la misma línea –incluida la del PP– no prosperó en el debate en el relatório de la lei, el BNG traslada al resto de las fuerzas políticas una proposta de transaccional que exceptúe las actividades vinculadas al complejo mar-industria.

··· En concreto, se trata de una enmienda de añadido al apartado 4 del artículo 18, que pasaría a recogerse de esta forma: “Quedarán exceptuados de lo estabelecido len este apartado os títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre vinculados al desarrollo de actividades de acuicultura, depuración de marisco y conserveras y calquier otra relacionada con el sector mar-industria que tenga carácter sostenible”. Según Rego, esto “permitiría manter o previsto no artigo en relación coa ocupación do litoral por actividades agresivas co medio, mais ao mesmo tempo preservar as actividades sustentábeis da costa galega e salvagardar a totalidade dos empregos que, caso contrario, se poderían perder”. Recuerda el Bloque que esta proposición iba en la línea de otra que el PSdeG, finalmente, no llegó a presentar.

··· Aclara Néstor Rego que “a proposta ten tamén a virtude de deixar claro que non se trata de defender a permanencia no dominio público de “actividades que non teñen razón de ser no espazo litoral, como é o caso de ENCE que si ou si ten de saír da Ría de Pontevedra”. Concluye, además, reiterando que con esta ley queda claro, una vez más, que “Galiza precisa de capacidade plena para poder decidir sobre os seus asuntos, neste caso para ordenar o seu litoral, pois cando lexislan desde Madrid con criterios uniformes e descoñecemento da nosa realidade os galegos e galegas saímos perdendo”.