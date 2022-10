Declara hoy el maquinista, que estuvo nervioso y preocupado

Muy pocas personas esperaban que las cuestiones previas en una macrojuicio en el que comparecían, entre acusaciones y defensores, más de centenar y medio de letrados se saldarán en las apenas tres horas y media que duró la primera jornada pero María Elena Fernández Currás fue superando la prueba con una táctica, que permitió acortar tiempos y acelerar un proceso ciertamente tedioso, basada en no entrar en diálogos con los abogados más allá de lo estrictamente necesario.

La titular del juzgado de lo Penal número 2 de Santiago llegó un momento en el que no encontraba justificación ante el aluvión de alegaciones que podían plantearse y lo dejó bien claro en un mensaje que unos entendieron y otros quisieron poner a prueba pero se encontraron con una respuesta tajante: “No acabamos en años como empecemos con informes, contrainformes...”

Por eso ante la menor duda tiraba de manual reglamentario y pasaba al siguiente de los profesionales. A uno de ellos le cortó en seco diciéndole que “no han dicho absolutamente nada cuando Adif presentó su escrito de acusación. La causa viene ya formada de Instrucción y viene abierto el juicio oral por delitos de homicidio, lesiones y daños imprudentes. Las únicas acusaciones por daños imprudentes son las del fiscal y la de Adif”. Y lo zanjó todo.

Esta táctica permitió ganar un día que estaba previsto en el calendario para las cuestiones previas y de esta forma, como anunció la magistrada Fernández Currás, la sesión de este jueves se iniciará con la declaración del primero de acusados, el maquinista Francisco José Garzón, que ayer llegó acompañado por un colega de profesión y por su letrado. Ya en la sala se sentó en la última fila, justo detrás de Andrés Cortabitarte y sin quitarse la mascarilla en ningún momento.

No se le notó ninguna reacción cuando la magistrada lo citó para las 9,30 horas de hoy aunque, según su abogado, Manuel Prieto, que en declaraciones previas a la vista, afirmó que Garzón estaba nervioso y preocupado aunque confiado en que los cuatro años de cárcel que le piden nunca lleguen a ser tal: “Esperemos que esa pena no llegue a producirse”.

Sobre su estado de ánimo tras la tragedia, dijo su abogado, “como persona evidentemente la lleva por dentro” ante de admitir que su deseo es que “se sepa toda la verdad”.

El abogado insistió, como ha venido haciendo en los últimos días, en el mensaje de que todo empieza, “no por una llamada telefónica”, la que recibe Garzón Amo del interventor de a bordo y que provocó su despiste; y sí, en cambio, por la puesta en servicio de una línea “carente de seguridad”. “Faltaban señales y balizas”, ha precisado, y ha dicho que con esas medidas hoy ese siniestro no habría tenido lugar.

“Los humanos cometemos errores”, hizo hincapié el letrado de la defensa, pero ha remarcado que el desencadenante no ha sido ese.

Manuel Prieto pidió a la jueza, en el transcurso de su turno en las cuestiones previas que permitiera al maquinista ausentarse de la sala una vez que haya declarado y cuando no sea requerido expresamente a ello. Una demanda que la juez Martínez Currás estimó pertinente y aceptó haciéndola extensiva al otro acusado, Andrés Cortabitarte.

El ex director de Seguridad de Adif llegó al edificio del Gaiás donde se celebra el juicio y, junto a su abogado, entró por la puerta habilitada para el personal judicial perpo salió por la principal donde, antes de ser increpado y agredido por el padre de un fallecido, afirmó que “En diez años (no) he hablado y no voy a hablar nunca”, dejando en el aire la posibilidad, que se temen muchos de los letrados de las víctimas,. de que solo se limite a responder a su abogado durante el juicio. Tampoco aclaró si seguirá acudiendo o, como es lo más probable, decida ausentarse en aquellas sesiones en las que no es precisa su presencia.

En principio Cortabitarte está previsto que preste declaración el viernes aunque, si el interrogatorio de Garzón Amo no se prolonga, podría hacerlo hoy mismo

También permitirá la jueza que los letrados que no tengan cuestiones relativas a sus defendidos no estén presentes en la sala, una práctica que suele ser habitual en este tipo de procesos tan largos.