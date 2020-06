Denuncian recortes de salarios en un hospital concertado de Ferrol

Trabajadores del hospital Juan Cardona de Ferrol, concertado con el Sergas, denuncian el anuncio de un recorte salarial de hasta 200 euros al mes. Los empleados se están concentrando estos días ante el complejo, para reclamar a la dirección que renuncie a esta medida.

Representantes del gobierno local y del PSOE acudieron a la protesta de este lunes. Y el alcalde ha mostrado su apoyo al personal, además de instar a la Xunta a buscar una solución con la gerencia. Según Ángel Mato, “independentemente do meu firme compromiso coa sanidade pública, non podo permanecer impasible ante a situación que sofren máis de 300 empregados”. El regidor convocará este martes al comité de empresa con los portavoces municipales, para buscar un acuerdo que evite la pérdida de ingresos en las nóminas.

Mato recuerda que la pandemia de la Covid-19 “estivo controlada en todo momento e hai que agradecer o labor do persoal sanitario, polo que non lle podemos aplaudir primeiro e despois abandonalo á súa sorte”. Reclama un acuerdo “que non sexa lesivo para uns traballadores máis esenciais ca nunca na actual situación, e a Xunta non debe esquecer as condicións do persoal sanitario”.