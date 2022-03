Desabastecimiento en supermercados y lonjas gallegas a causa de los piquetes

El paro del transporte está ocasionando graves problemas de abastecimiento en los supermercados y en el comercio minorista. Ya casi no hay sector que no sufra sus consecuencias, pues al final los camiones son el medio de desplazamiento habitual de todas las mercancías que cada día llegan a las tiendas. Y, después de tres días sin la posibilidad de realizar viajes, con piquetes en las carreteras y las fábricas distribuidoras, los efectos se están viendo de modo claro por parte de los consumidores.

Uno de los más claros es la falta de producto fresco en las lonjas y en las pescaderías. En el puerto de A Coruña, por ejemplo, incluso se está tratando de llegar a acuerdos con los piquetes, porque, tal y como asegura el presidente de la Asociación Provincial de Exportadores de Pescado y Marisco, Ramón Barba, “no compartimos las formas en que están haciendo sus reclamaciones, pero los entendemos, porque su situación era y es insostenible”.

Así, cuenta a EL CORREO que “el lunes logramos sacar alguna mercancía, llegando a un acuerdo con los piquetes, que entendieron la situación, sabedores de que el pescado tenía que salir ese día sí o sí”. “Nos concedieron esa tregua”, explica, y añade que gracias a ella lograron poner el pescado en prácticamente todos los destinos previstos: Valladolid, Burgos, Barcelona, Madrid, Sevilla... Así que, por fortuna, “dentro de toda la locura reinante en la Península, nuestro pescado logró llegar a destino”.

Sin embargo, a partir del martes, “todo permaneció parado”. El mismo martes “también nos dejaron sacar pescado hasta la plaza para los minoristas, diciéndoles que el miércoles ya iba a parar todo”. Y así fue, pues este miércoles “algunas furgonetas de minoristas lograron salir esquivando a los piquetes porque habilitaron un convoy”, pero “la mayoría están parados y sin poder trabajar”.

Y es que Barba afirma que “los barcos también están parados por toda esta situación”. Recuerda que ahora mismo expedir mercancía es imposible, pues los gastos han subido mucho en todo: desde los poriexpanes, hasta el envasado del producto, pasando por la luz y el gasoil. “Los barcos no pueden faenar así, con la tonelada de gasoil a 804 euros, porque un barco mediano gasta al día dos tonelas y los de gran altura llegan a tres”, explica, asegurando que, “por mucho que consigamos sacarle al pescado, no da para que les quede ni un euro en los bolsillos”.

Por ello, desde la Asociación de Exportadores de A Coruña piden “que los que pueden hacerlo y tienen mano para tomar decisiones lleguen a un acuerdo intermedio” para poder volver a trabajar. “Pedimos que se les escuche, porque sino va a haber un gran desabastecimiento, que ya lo está habiendo, pero va a ser mucho peor aún, afectando ya no solo a nuestros bolsillos, sino también a nuestra calidad de vida”, asevera Barba.

SI EL PRODUCTO NO ESTÁ EN 24 HORAS EN DESTINO, SE PIERDE. La misma postura mantienen desde la Asociación de Pescadores de Vigo, donde su directora gerente, Marisol Landriz, asegura que “no está saliendo absolutamente ninguna mercancía”. No salió el martes y tampoco lo está haciendo este miércoles. De manera que “las empresas están cerradas y nuestros clientes desabastecidos en toda la geografía nacional”, algo que se hace todavía más difícil teniendo en cuenta que estamos en vísperas del Día del Padre, según apunta.

Cuenta a este periódico que “para mañana está prevista una descarga de Gran Sol de 100 toneladas y la importación de mariscos sumará otras 20, llegando así a 120 toneladas que, si no salen del puerto, se perderán por completo”. Landriz es consciente de que “dependemos absolutamente del transporte como comercializadores mayoristas, para poder trasladar producto a todos los puntos de la geografía nacional, mercados centrales, minoristas... Y si no tenemos compañías de transporte (en el puerto de Vigo hay tres que llevan más de 40 años faenando), no podemos trabajar”.

Y es que aunque a sus distribuidores “les pagamos religiosamente” y llegaron a acuerdo para paliar parte del gasto en combustible desde el parón que se había previsto en Navidad, “la Plataforma de Autónomos que convocó el paro tiene todo tomado de Madrid hacia abajo, hasta toda Andalucía, y amenazan a nuestros camiones, hemos visto imágenes horribles”.

Denuncia que “el producto fresco es necesario ponerlo en el mercado en menos de 24 horas, porque es altamente perecedero y, en caso contrario, viene de vuelta, como nos sucedió el martes con dos camiones cargados con 7.000 kilos de pescado y marisco”, por lo que Landriz pide la colaboración de las fuerzas de seguridad, para que acompañen a los transportistas que sí siguen trabajando y velen por su seguridad, sino “muchas empresas no van a poder aguantar”.

LOS GANADEROS YA SE TEMEN LO PEOR SI LA HUELGA NO SE DESCONVOCA ESTA SEMANA. En el sector agroganadero, aunque el impacto del paro no se está sintiendo de forma inmediata, sí temen que lo haga en los próximos días, sobre todo si esto se alarga más allá de una semana: “Nosotros tenemos gastos a diario, un camionero que para igual puede permitirse estar sin trabajar una semana y pagar la letra mensual del camión igual, pero el gasto de la recogida de leche es diario, y se hace difícil de soportar, tenemos gastos y no ingresos...”, explica el presidente de la Asociación de productores de leche de Galicia (Prolega), David Arnoso. Y es que ya han tenido avisos de Ciudad Real y otras partes de España donde a los ganaderos de la zona “les habían advertido de que la tonelada de pienso para cebar a las vacas, que estaba en 340 euros, subiría hasta los 500”.

Desde A Estrada, Jesús Conde, cuenta que “por aquí las recogidas se están realizando”, pero si esto se prolonga y no recogen la leche, “hay que tirarla toda, lo que significa unos 3 o 4 millones de litros en el conjunto de Galicia, no estamos hablando de pequeñeces”. Como mucho, Conde considera que puede haber reservas para “aguantar una semana o diez días, pero no mucho más”.