Desalojan en A Coruña a okupas que fueron expulsados de Oleiros

Lugo. En el pasado fin de semana, el pazo de la Fervedoira cercano a la ciudad de las murallas fue ocupado de forma ilegal por al menos dos familias con niños. Y les hicieron saber al encargado de la inmobiliaria que actualmente lo tiene a la venta que procedían de una parroquia de la capital lucense, que no tienen donde vivir y que iban a hacerlo allí, hasta que hubiera un juicio del desalojo, según se informó en la TVG. Pero poco después se marcharon.

El encargado estima que al decirles que la inmobiliaria que gestiona esta propiedad la tiene en venta, entonces decidieron irse al ver por otra parte que la finca y el edificio no se encontraban en condiciones de ser habitada.

“Un compañero nos dijo que la propiedad estaba ocupada, que había gente por allí que había entrado en ella”, señaló el asistente inmobiliario Asier Barja a la TVG.

“El compañero fue hasta allí y le comentaron que ellos no iban a marchar en ningún caso, que iban a ir hasta el final”, señala, y comenta que les respondió que “la propiedad estaba en venta, que ellos no podían estar allí y que podían tener problemas con los pequeños porque había pozos y que toda la zona no estaba bien para habitar”.

En la explicación del agente, señala que en la noche siguiente “ya no había por allí nadie y hoy a la mañana fue mi compañero por allí también y ya no había nadie, así que no sabemos se fueron o si aún están por allí”. “Seguimos pendientes”, concluye.

El pazo de la Fervedoira es una casa señorial de más de 1.200 metros cuadrados que alberga un terreno de dos hectáreas con varios molinos. Tras ser un restaurante durante décadas, es de un conocido hostelero y está a la venta por 850.000 euros. t.g.