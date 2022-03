Detido un home acusado de provocar un accidente en Barro, Pontevedra, no que morreu unha moza de 29 anos

PONTEVEDRA. EP. Un home foi detido como presunto autor dun delito de homicidio por provocar un accidente no municipio pontevedrés de Barro o pasado xoves, día 17 de marzo, no que unha moza de 29 anos resultou ferida de gravidade, unhas lesións polas que acabou falecendo este venres. Segundo informaron a Europa Press fontes da investigación, despois do accidente, que consistiu nunha colisión frontolateral entre os dous vehículos, fíxose cargo das pescudas o equipo de Atestados da Garda Civil. Con todo, a medida que avanzou a investigación, detectáronse certas circunstancias que fixeron que o caso se pasase á Policía Xudicial. Así, en base a esas pescudas, detívose ao home que chocara contra o vehículo da moza como presunto autor dun delito de homicidio. As investigacións apuntan a que se tratou dunha colisión provocada polo arrestado. O home está detido e pasará a disposición xudicial o vindeiro luns no Xulgado de Caldas. Outras fontes consultadas por Europa Press explicaron que tanto a moza de 29 anos como o home detido eran veciños de Barro aínda que non tiveran unha relación e que podería tratarse dun caso de acoso.

ACCIDENTE. En concreto, segundo informou o 112, o accidente tivo lugar ás 9,30 horas do pasado xoves na estrada N-550, en Barro. Como consecuencia do impacto, a muller sufriu lesións graves e necesitou a axuda dos bombeiros para poder saír do vehículo. Así, os efectivos do parque comarcal de Bombeiros de Ribadumia colaboraron co equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para extraer á ferida, que estaba inconsciente. En concreto, o 061 enviou unha ambulancia de soporte vital avanzado que levou ao Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo, á muller J.M.I., de 29 anos, e outra de soporte vital básico que trasladou á outra persona ferida ao Quirón Domínguez en Pontevedra. Ademais, ao lugar do accidente desprazáronse axentes da Garda Civil de Tráfico e persoal de mantemento do Ministerio de Fomento para facer fronte ás tarefas de limpeza dos restos do sinistro e o restablecemento das condicións de seguridade.