Dos de los acusados se ensañaron con Samuel a pesar de no conocerlo

“Fue una auténtica paliza, una carnicería, durante varios metros los agresores no pararon de golpearle, darle patadas e insultarle. El agredido intentó levantarse en varias ocasiones y escapar pero siempre era derribado”. Es el relato de los hechos que hacen agentes que participan en la reconstrucción del crimen del joven Samuel Luiz Muñiz, asesinado en el madrugada del domingo en el paseo de Riazor de A Coruña.

Pocas dudas hay sobre la participación de dos de los tres detenidos este martes. Los dos varones, veinteañeros, gallegos y residentes en A Coruña, fueron autores principales de la agresión pero no los únicos. Sobre la chica, presente entre la turba de desalmados, se trata de cerrar el círculo sobre su grado de participación. Uno de los dos apresados fue el que inició la trifulca y el primero en golpear con un puñetazo a Samuel, al que derribó debido a la violencia del impacto.

Después se sumó el segundo con la chica que le acompañaba. Y a continuación llegaron otros amigos que se sumaron a la paliza con golpes y patadas. “Hay un grupo de al menos cuatro o cinco que fueron muy activos durante la agresión”, sostienen las fuentes antes de añadir que “se están visionando las grabaciones de las cámaras del paseo y de locales próximos y algunos vídeos que hicieron llegar a la Policía testigos presenciales de los hechos”.

Los dos principales acusados de estos hechos alegaron que estaban borrachos cuando se produjo la trifulca. Con ello trataban de justificar su forma de proceder.

La detención de alguno de estos individuos es inminente ya que fueron llamados a declarar y se cotejan su versión de los hechos con las imágenes de lo ocurrido.

Los agentes también constataron que nadie en la pandilla de amigos de los agresores, a pesar de ser gallegos y residir en A Coruña, conocían a Samuel y que no se registró ningún enfrentamiento previo entre ellos a lo largo de la noche. La hipótesis de que el incidente se desencadenó al pensar que una compañera del fallecido les estaba grabando cobra fuerza a medida que pasan las horas. Pero sorprende la violencia empleada durante la paliza y el ensañamiento de algunos de los acusados con la víctima .

Los tres detenidos permanecían este miércoles en la Comisaría de Policía de Lonzas, donde están siendo interrogados, por lo que no está previsto que pasen a disposición judicial hasta que se cumplan las 72 horas que fija la ley de nuestro país. Los investigadores quieren atar antes todos los cabos.

También ayer trascendió que, de acuerdo con la autopsia preliminar, una patada en la cabeza de Samuel pudo ser la causa que provocó el fatal desenlace aunque los resultados finales están pendientes de concretarse.

Toca mantener la prudencia, por tanto, hasta que finalice la investigación. Un principio al que apelaron tanto el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, tras presidir el pleno del Consejo Fiscal celebrado en el Pazo de Mariñán.

Avanzar con rigor y profesionalidad. “Estamos hablando de la muerte de un chico joven, del sufrimiento de la familia, amigos y sociedad, es una agresión terrible”, dijo Delgado. “Se está avanzando con mucho rigor y mucha profesionalidad, sin descartar ninguna investigación”. También expresó “que se van a analizar todos los aspectos para determinar la calificación jurídico-penal de una acción”.

Explicó que se "va a agotar toda la tipología penal y la posible calificación jurídica para esclarecer los hechos”, ya que esto forma parte de “algo muy importante para la Fiscalía: la reparación de las víctimas”. “Reparar a una víctima es darle la seguridad de que vamos a investigarlo todo y que se va conocer toda la verdad al final de esa investigación, es lo único que podemos ofrecer al dolor”, aseguró la FGE.

Una línea muy parecida a la que defiende el titular del Ejecutivo gallego, quien aseguró que, “de momento”, no hay conclusiones sobre el móvil del “irracional” y “miserable” asesinato de Samuel Luiz. “Lo que nos ha trasladado el delegado del Gobierno (José Miñones) es que las investigaciones policiales continúan, que de momento no tenemos conclusiones sobre el móvil o la causa, por supuesto irracional o miserable, de un asesinato como este”, manifestó Feijóo en declaraciones a los medios.

Tras señalar que las fuerzas y cuerpos de seguridad “irán informando”, consideró que “un acto miserable, de matar, asesinar a una persona indefensa propinándole una paliza con resultado de muerte entre varias personas, absolutamente cobardes, no tiene justificación”.

“Lo único que nos queda es acompañar a la familia y a los amigos del joven y, por supuesto, exigir responsabilidad penal a las personas que de forma directa o indirecta participaron en este asesinato”, apuntó.

pontón pide gobiernos y policía “estar a la altura”. Quien sí hace una interpretación más amplia es la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que calificó el crimen "como un asesinato con tintes homófobos" y pidió que “no se descarte ninguna vía en la investigación”. Desde A Coruña, la nacionalista quiso trasladar “el apoyo, el cariño y la solidaridad” a la familia y amigos del fallecido, que “estarán pasando un momento durísimo”.

“No podemos permitir que un crimen así pase sin que se haga justicia, es importante que se investigue hasta las últimas consecuencias y que los culpables paguen por ello”, afirmó, advirtiendo que “los delitos de odio no tienen cabida en la sociedad”. A su juicio, “el machismo, la homofobia y el racismo tienen la misma raíz” y consideró que “hay quién intenta amplificar esos discursos”. Finalmente, dijo "sentirse orgullosa" de ser una ciudadana de Galicia, que dio “una respuesta rotundo ante esos discursos de odio", y ahora "Policía, Administraciones y Gobierno tienen que estar a la altura de la sociedad”.

Ya fuera de la comunidad se siguen produciendo reacciones de condena como la del artista latino Ricky Martin: "Digan su nombre (say his name) Samuel Luiz Muñiz. #JusticiaParaSamuel", escribió el cantautor en Instagram, en castellano e inglés para llegar a más seguidores .