Duplícanse as axudas para as familias numerosas

O presidente da Xunta cre que hai "razóns poderosas" para manifestarse "pola ameaza" de indultar aos políticos cataláns do procés. Sostén que é "unha equivocación nestas condicións e neste momento indultar a políticos que cometeron delitos e cuxo proxecto e seguir cometéndoos". Di que o vindeiro domingo, día da manifestación convocada en Madrid en contra dos indultos, el sairá de viaxe e, polo tanto, non estará nela. Non confirma se asistiría á mobilización en caso de non ter que facer esa viaxe.