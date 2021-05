Duras críticas al bandazo impositivo del Gobierno

El terremoto que provocó que saliera a la luz la intención del Gobierno central (y la posterior rectificación) de suprimir la declaración conjunta del IRPF se coló en el inicio de la semana en la política gallega. Un asunto al que se refirieron en sus comparecencias el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, y el secretario general de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero. Puy mostró su “sorpresa” con el transcurso de los acontecimientos; Caballero, se opuso a la primera intención: “Non é prioritario”.

El portavoz del PPdeG respondió que se trata de “unha sorpresa enorme”, recordó que “é un plan descoñecido” y lamentó que el Gobierno central “non negociou moito nin coas forzas políticas nin coas comunidades”.

En esta línea, censuró la “opacidade” y la “incapacidade para chegar a acordos” en la elaboración del documento remitido a Bruselas. Puy explicó que “o sistema español do IRPF está xeralmente bastante ben axustado” y agregó que “a declaración conxunta beneficia ás familias menos ingresos”.

Por esto, a renglón seguido, agregó con sorna: “Que a reforma fiscal dun goberno progresista castigue ás familias con rendas máis baixas non deixa de ser sorprendente”.

Para el portavoz conservador, las idas y venidas en las medidas anunciadas “restan credibilidade” y auguró que serán perjudiciales para España y Galicia.

A Gonzalo Caballero tampoco le acaba de convencer lo que está pasando, y afirmó que “non é prioritaria ningunha modificación do sistema impositivo que implique eliminar un tipo de declaración conxunta”, aunque matizó que el Gobierno central no pretende hacerlo a largo plazo, sino que se debatirá de cara al futuro.

Para el socialista, “a priorioridade é xerar emprego, que as mulleres se incorporen á poboación ocupada”. Indicó que “hai que seguir traballando nun modelo de políticas expansivas e dar liquidez á economía”. Al igual que Puy, remarcó que la tributación conjunta “favorece ás familias que non teñen ingresos altos”, y por eso, “a prioirdade é non asfixiar ás familias e que poidan chegar a final de mes”.

CRISIS ECONÓMICA. En la valoración de la situación económica que atraviesa Galicia, ambos políticos trazaron un retrato diametralmente opuesto.

Puy señaló que “todos os indicadores din que non está afectando tanto como no resto de España”, y destacó que “a economía galega se está recuperando antes”. Insistió en que “está tendo un comportamento mellor en todos os sentidos, sobre todo no ámbito da muller”.

Además, apuntó que parte de esto se debe “á xestión do pasado”, lo que ha permitido al Gobierno gallego afrontar la crisis en una situación algo mejor que el resto.

Gonzalo Caballero lo ve de otro modo, y puso encima de la mesa los datos de la EPA del primer trimestre, que colocan a Galicia como la comunidad en la que más creció el paro y un retroceso de la población activa por encima de la media. “Fronte aos datos negativos, dos peores do país, a Xunta segue coas mans paradas e os brazos caídos”.

El portavoz de los socialistas gallegos lamentó que el Gobierno autonómico “renuncia a ser o motor da reactivación”, y criticó que “non ten folla de ruta nin medidas para a recuperación”.

En este sentido, remarcó que “non hai inciativa” y advirtió de los “bandazos” de la Xunta en cuanto a los proyectos europeos. Caballero afeó al Gobierno gallego que “incorporan proxectos xa comprometidos que xa deberían ter respaldo nos fondos propios”, y puso como ejemplo los hospitales de A Coruña y Pontevedra.

Por último, tendió la mano para conseguir un gran pacto, y agregó que “cada vez hai máis xente e empresas que se sinten orfos”.