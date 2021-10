Economistas utilizan la prospectiva para trazar el mejor futuro a Galicia

Santiago. La prospectiva piensa en una combinación de futuros probables y deseables o, lo que es lo mismo, trata de anticipar la configuración del porvenir, reflexionar sobre el presente y concebir estrategias de acción. Con estas palabras inauguraba el profesor Fernando González-Laxe su intervención en el II Foro de Economía Prospectiva de Galicia, del que fue director y que organizó junto con la profesora María Cadaval de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), en la secretaría académica. En el acto estuvo presente Obdulia Taboadela, directora de la sede UIMP en Galicia y anfitriona del mismo.

Las conclusiones de la jornada, celebrada en A Coruña, corrieron a cargo este viernes de Cadaval, que recogió y sumó los aspectos más relevantes de todos los asistentes, al tiempo que señaló la importancia de que se ponga la brújula desde Galicia para pensar, ver, interpretar el mundo que vendrá, “solo de este modo se podrá actuar y, lo más importante, atinar”.

Culminaban dos jornadas intensas de reflexión con una conferencia de Rafael Bengoa, ‘Los servicios socio-sanitarios tras la pandemia de la covid-19’, en la que este experto en salud pública indicó la amenaza que suponen las variantes del coronavirus, que podrían volvernos a la casilla de partida si no se acaba bien la desescalada, al tiempo que advirtió que “ésta no será la última pandemia del S. XXI”.

Constató que se ha comprimido una década de progreso científico en los últimos doce meses y lamentó que, así como la ciencia avanza muy rápido, no lo hace a la misma velocidad el sistema sanitario ni mucho menos la política. “Lo que es bueno para la sociedad no siempre es bueno para la política. La política tiende a decir cosas que son buenas para la política, pero no siempre para la sociedad”.

Bengoa consideró imprescindible la reforma del modelo asistencial social y sanitario ideado en el siglo pasado y abogó por la necesidad de adecuarlo a los tiempos. Y señaló que “vamos a estar arrastrando durante una década los retrasos no covid que ha generado la covid, que agravó no solo patologías previas, sino que engrosó la lista de pacientes crónicos”. Un nuevo desafío para el sistema en el que las autonomías deben abrir camino y “Galicia podría ser una de las comunidades en mejores condiciones para mover ficha”.

Sobre estos asuntos siguió versando la mesa redonda sobre demografía, condiciones de vida y bienestar en la que participaron la catedrática emérita de la USC y subdirectora del Observatorio gallego de dinamización demográfica, María Xosé Rodríguez-Galdo, el Dr. Antonio Pose, director de la Cátedra de Cronicidad de la USC, y Marcos Gómez, secretario autonómico de la Cruz Roja. Tras una radiografía de la situación demográfica, se habló sobre el gran logro de la sociedad española en general y gallega en particular, de ser una de las más longevas del mundo.

Eso trae riesgos y desafíos añadidos, pero también oportunidades en forma de silver economy. La longevidad retrasa todas las etapas de la vida conocidas e incorpora otras nuevas hasta el punto de que, de manera biológica, a día de hoy el porcentaje de los pacientes frágiles a partir de los 65 años está alrededor del 30 %, el 70% restante está en plenas condiciones de vida y también de trabajo, según apuntó el Dr. Pose.

Nuevo éxito. Cabe destacar que, una vez más, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, participó en este foro, siendo la encargada de su apertura oficial por videoconferencia el jueves. Luego hubo distintas mesas redondas con líderes empresariales, los tres sindicatos mayoritarios de Galicia o los artífices del avance tecnológico y económico de la comunidad autónoma, de GAIN a Abanca, la patronal gallega o las universidades. José Calviño