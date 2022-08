Educación niega el recorte de mil docentes que denuncia el Bloque

Continúan las discusiones en torno a la sistema educativo en Galicia. En esta ocasión, Manuel Lourenzo, portavoz parlamentario de Educación del BNG, denunció los recortes que está aplicando la Xunta de Galicia en el sistema educativo público. A su vez, también indicó que, según la resolución del 2 de agosto de la Consellería de Educación, se “establece que no sistema público vai haber da orde de 1.000 profesores e profesoras menos respecto do curso anterior”.

En este sentido, Lourenzo explicó este dato en relación al número de profesores e profesoras interinos que se incorporaron este año a partir de las oposiciones y también en relación con las jubilaciones. De esta forma, el diputado afirmó que esto “dá como resultado que o sistema educativo público galego contará, para o vindeiro curso, con aproximadamente 700 ou 800 docentes menos”.

Con todo, la Consellería de Educación salió a desmentir estas afirmaciones. Fuentes de la Xunta señalaron que “é absolutamente falso que os centros educativos vaian contar o próximo curso con mil docentes menos”. Además, indicaron que “ seguimos traballando para que o sistema educativo galego continúe sendo un dos mellores de España”. Esta afirmación la basan en el informe PISA. En ese dossier “se recolle que que somos a primeira comunidade de España en competencia global e rexistramos resultados por riba das media de España e da OCDE”. Además, añadieron que “a redución do abandono escolar está actualmente nun histórico 8,1% fronte ao 25,6% de 2009”.

Inversión en la enseñanza. En cuanto al tema del dinero destinado a la educación, Manuel Lourenzo señaló que se está recortando mucho y que “isto trae consigo consecuencias devastadoras”, añadiendo que “o alumnado vai ter que iniciar un novo curso con aulas masificadas”, aseveró.

Asimismo, indicó que los estudiantes no van a tener la atención “que necesitan, que demandan e que merecen”. Además, apostilló que “estamos a falar tamén de que vai a haber unha éxtase de materias afíns, polo que o alumnado vai ter que estar en todos os centros do País recibindo en moitísimos casos a súa formación a través de profesorado non especialista”.

La Consellería de Educación, por su parte, contestó que Galicia “é a terceira comunidade que maís inviste por alumno, so por detrás do País Vasco e Navarra”. Con todo, en relación al ratio de alumnos por profesor señalaron que “estamos nos posto de cabeza de España, xa que temos un ratio de 10,2 alumno por profesor, cando a media nacional é de 12”.

Más oposiciones. Por último, durante su intervención, Manuel Lourenzo reclamó a la Xunta que “dea marcha atrás no seu anuncio de que non ía convocar oposicións para repoñer o profesorado no vindeiro curso. Además, exigió “rematar con esta política de precariedade e desmantelamento do noso sistema educativo”.