El asteroide que cayó en Galicia en 2021 surgió del cinturón entre Marte y Júpiter

Como líder de una investigación que comenzó el primer día que se observó el fenómeno, el 18 de enero de 2021, y que concluyó en junio de este año, Manuel Andrade Baliño cuenta que se utilizó el método Montecarlo y técnicas de optimización para calcular la trayectoria y para modelar la pérdida de masa del objeto una vez entró en la atmósfera.

“O que sucede na maioría dos casos cando se trata de obxectos pouco masivos é que se acaba vaporizando toda a masa, gástase a enerxía no fenómeno luminoso e acaba desaparecendo. Neste caso como a masa era tan grande porque xa non falamos dun meteoroide senón máis ben dun pequeno asteroide, ao ser dun metro e algo, este conseguiu sobrevivir algo. Normalmente sempre se perde máis dun 95 % de masa ao rozar coa atmosfera. Ademais, hai que darse conta de que este obxecto entre a velocidade hipersónica, a 15 km por segundo, co que se así vai desintegrando pouco a pouco o material”, explica a EL CORREO el profesor del Área de Astronomía y Astrofísica de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) en la EPS de Enxeñaría del Campus de Lugo.

Sobre su procedencia, que es una singularidad del trabajo ya que hay pocos meteoritos para los que haya calculada una órbita, Baliño destaca que “a órbita que tiña este obxecto cruzaba a órbita da Terra, é dicir, estaba entre a órbita de Venus e iba un pouco máis alá da de Marte. A órbita actual non estaba no cinturón de asteroides situado entre Marte e Xúpiter pero suponse que estes obxectos proveñen orixinalmente todos de aí”, apunta.

Lo que para el astrónomo fue más relevante de este estudio cuyos resultados figuran en el artículo ‘El meteorito de Traspena: órbita heliocéntrica, trayectoria atmosférica, campo de dispersión, y petrografía de una nueva condrita ordinaria L5’, es “poder ter dado explicación a un fenómeno como este que chamou a atención polo brillo enorme que desprendeu. Na noite que entrou na atmosfera houbo un único observador que nós saibamos pero si houbo moita xente nas comarcas dos Ancares, Sarria, ou o Bierzo que escoitou e se despertou na noite co ruido que provocou a onda sónica do obxecto”. A esto añadió el hecho de “ter tido a sorte de atopar un meteorito, que é algo moi complicado, ademais de que posteriormente fose analizado por compañeiros”.

Por último quiso poner en valor el trabajo llevado a cabo por Jordi LLorca de la Universidad Politécnica de Cataluña y Javier García Guinea, del Museo de Ciencias Naturales do CSIC en Madrid , que fueron las dos personas encargadas de realizar el análisis posterior del meteorito. “Resultou ser un condrito binario, un dos tipos máis antigos de meteoritos”, indica.