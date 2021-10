El Bloque reclama diálogo sobre el nuevo modelo de financiación

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) considera que el modelo de financiación es una “cuestión fundamental” que hay que abordar y debatir en el Parlamento de Galicia. Instan a Feijóo a cambiar de postura para actualizar un sistema “caducado” y que es “perxudicial” para los intereses de la comunidad.

La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, criticó que el actual “é un sistema perxudicial, discriminatorio, inxusto e caducado”, e instó al Gobierno de coalición a abordar la renovación de un modelo “contrario” a los intereses de los gallegos, que afecta a los recursos para sanidad, empleo y medidas “para evitar que a xente teña que coller as maletas”.

Resaltó que, de acuerdo con las cifras de liquidación, en 2019 el Estado había recaudado de Galicia 13.212 millones de euros, mientras que la comunidad había recibido 8.141 millones. “Hai que cambiar o sistema porque permite facer caixa con Galicia mentres perdemos miles de millóns que son imprescindibles para construir unha Galicia máis xusta, con máis oportunidades e futuro”, reflexionó.

Manifestó que se debe producir este debate en el Parlamento, y comentó que “resulta moi extraño que para definir o modeo se poida falar con todo o mundo menos cos galegos”. Además, añadió que “o que está facendo o actual presidente non é de recibo”. Criticó que practica “o escurantismo en todo o que se refire ao financiamento da recuperación”. En este sentido, reiteró que siguen sin saber “nada” de los fondos Next Generation, ni tampoco sobre la postura de la Xunta de cara al debate del modelo de financiación. “En sete anos non chegou un solo documento, nin unha cifra sobre o modelo que defendo o PP na Xunta”, declaró.

CUATRO LÍNEAS DE ACTUACIÓN. La propuesta “moi clara” de los nacionalistas se basa en cuatro ejes. Pontón indicó que “o mellor é ter a chave dos cartos, un modelo do concerto económico como o de Euskadi e Navarra”. Una propuesta que sabe que es inasumible para los populares, pero remarcó que hay camino por el medio para un posible entendemento. “Somos conscientes de que Feijóo non vai moverse un dedo do que manden dende Madrid. hai unha marxe para mellorar o sistema de financiamento si vamos a propostas de fondo”, apostilló.

Pontón propone “defender a porcentaxe de impostos cedidos ate o 90%, lo que tendría un impacto que permitiría ingresas 4.000 millones más. Por otro lado, “reclamar a cesión do Imposto de Sociedades”. También, hacer tributar en Galicia a las empresas que tienen aquí su actividad productiva, haciendo uso de los recursos naturales de la comunidad. Y, por último, “avanzar cara a fiscalidade verde e enfrontar o reto da emerxencia climática”.

La dirigente nacionalista “urxe” a hablar del tema en la Cámara, “crear un foro para un debate central”. “Sen autonomía financeira, non hai autonomía política. Necesitamos poñer por diante os intereses de Galicia. E pido ás foras estatais que non condicionen dende Madrid”, zanjó.