El BNG lleva 40 propuestas para una Galicia más justa y con peso político

El cara a cara entre Ana Pontón y Alberto Núñez Feijóo del miércoles será uno de los platos fuertes. Es el primer debate del Estado de la Autonomía de la portavoz nacional del Bloque como líder de la oposición. Pero los nacionalistas piensan en la sesión del viernes, a la que llevarán 40 propuestas (el máximo por grupo), para conseguir una Galicia “máis dona de sí, máis xusta e con máis oportunidades”.

La viceportavoz parlamentaria, Olalla Rodil, fue la encargada de dar unas pinceladas de unas propuestas que desmenuzarán el viernes, y que persiguen “dar resposta ás consecuencias de 12 anos fo goberno do PP, e dar resposta ás consecuencias sociais e económicas da pandemia e ás enormes transformacións que se abriron e se aceleraron”.

El Bloque quiere trabajar para “unha Galicia máis dona de si, con máis peso político e capacidade de decisión”. Un peso para poder responder a los retos futuros “e deixar atrás once anos nos que non se transferiu ningunha competencia”. Rodil quiere conseguir las marcadas en el Estatuto y las que se han aprobado en la Cámara gallega.

En el ámbito económico, consideran que hay Galicia debe tener más capacidad en el nuevo modelo de financiación, con el actual caducado desde 2014, para contar con unos servicios públicos “que den resposta ás necesidades da sociedade”.

También pretenden “abrir un debate no Parlamento e no conxunto da sociedade e ser ambiciosos para avanzar nun novo estatus político para Galicia”, que sea más que una cantinela y funcione como “caixa de ferramentas”.

Por otro lado, buscan “unha Galicia máis xusta”, en la que se “blinden e reforcen” servicios públicos como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Rodil subrayó que “as costuras da Primaria quedaron ao descuberto” con la pandemia, y que ahora “está exhausta e no chasis despois de 12 anos de recortes de persoal e orzamentarios”.

También abogan por avanzar “nun novo modelo de residencias e unha rede de servizos de proximidade, que poña por diante os intereses dos galegos e non os dos amigos do PP”.

La tercera línea de actuación es la de conseguir “unha Galicia con máis oportunidades” en la que haya una apuesta “pola xeración de riqueza, emprego con dereitos e unha peza chave sexa o I+D+i como motor de desenvolvemento”. En este punto, Rodil avanzó una propuesta concreta, que será que se destine un 3% del presupuesto a ciencia e investigación.

Creen que se debe “facer da loita contra a crise climática unha oportunidade”, y hacer que los ámbitos energético y productivo sean “estratéxicos”. La viceportavoz parlamentaria reivindicó “a necesidade de producir aquí, reindustrializar o país e xerar riqueza e valor engadido”, tanto “en sectores tradicionais”, como el agroganadero, el forestal, el pesquero o el del automóvil, como “outros que poden ser referencia”, como el tecnológico o farmacéutico.

RODILLO. Para los nacionalistas sería “unha grata sorpresa que o PP quixera chegar a grandes acordos para o país”. Para eso, “o BNG ten as mans tendidas e total vontade, pero os acordos teñen que servir para mellorar as condicións de vida”.

En esta línea, Rodil advirtió que la predisposición del Bloque no debe ser entendida como “unha carta branca para que o PP faga o que queira e se manteñan as dinámicas” en cuestiones como la sanidad. “Disposición toda, para que as cousas cambien”, zanjó la diputada.