El BNG pedirá que la inversión supere los mil millones

PGE. La partida de 832 millones se euros de inversión territorializada en Galicia que prevé el anteproyecto de Presupuestos de 2021 es “claramente insuficiente” y “perjudicial”. Al menos, así lo denunció ayer el BNG por voz de su diputado en el Congreso, Néstor Rego, quien adelantó que reclamará “un aumento significativo” que supere los 1.000 millones de euros “por la vía de actuaciones concretas”.

En una rueda de prensa ofrecida ayer en Santiago, Rego insistió en que no apoyará la aprobación de estas cuentas “si no conocen modificaciones sustanciales”. “Solicitaremos unos Presupuestos que no solo cumplan con Galicia, sino que compensen el déficit histórico que llevamos padeciendo en los últimos años”, añadió.

Galicia, afirmó Rego, “tiene necesidades más perentorias que llegar en una hora menos a Madrid”. En este sentido, dijo que “es más importante para muchísimos gallegos poder moverse dentro de su territorio y de su área metropolitana” con servicios de proximidad y de cercanías. Al BNG no le parece “en absoluto justificable” que en el anteproyecto de PGE de 2021 “no existe una partida” para la conexión ferroviaria con el puerto exterior de A Coruña ni para “la modernización” de la línea Ferrol-Ribadeo, “que articula todo el norte” gallego. e.p.