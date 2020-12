“El ‘brexit’ duro sería un golpe para Galicia, pero mayor en UK”

Reino Unido es uno de los principales destinos de las exportaciones gallegas, con una cifra más que milmillonaria en ventas cada año. ¿Cómo se verá afectada esta relación comercial si no se llega a un acuerdo?

Dentro de la Eurozona, España cuenta con la mayor exposición a Reino Unido y se verá particularmente perjudicada por su salida de la UE, y esto supone un nuevo golpe para la economía gallega que hoy se encuentra inmersa en la crisis del COVID-19. En 2017 las exportaciones gallegas al Reino Unido suponían casi un 8% del total de exportaciones gallegas, según un estudio publicado por el BBVA, que se centra en el automóvil y el sector textil.

¿Y que pasa con UK?

Habrá un país más perjudicado por el brexit que España, el propio Reino Unido. Si no se llega a un acuerdo, tendrá efectos económicos aún más significativos sobre su economía que los ya analizados con su salida. La London School of Economics publicó un análisis en el que calcula que el impacto en el PIB de no haber acuerdo con Europa sería del 8 % del PIB, 160.000 millones de libras –175.000 millones de euros– o un coste de 2.400 libras –2.650 €– por ciudadano. Se sentirá al menos durante los próximos 20 años, además del impacto reputacional. El Banco de Inglaterra, en cambio, lo reduce a solo un 1,7 % del PIB, pero en 2018 calculaban un 7,6%.

¿A qué sectores perjudicará más?

A todos. Las empresas británicas actualmente operan bajo las reglas de la UE, pero eso cambiará al finalizar el periodo de transición termine. Si la libra se hunde afectará a las compras de las empresas y particulares británicos, ya que deberán pagar en euros, y su cierre obligará a ajustes en España. Habría aranceles en las exportaciones, un coste añadido a productos y bienes de consumo que los hará menos competitivos en el mercado británico.

¿Y volviendo a las gallegas?

Un brexit duro plantea un gran riesgo para la rentabilidad de las empresas gallegas que operan en el Reino Unido, y en los primeros análisis se están viendo caídas probables del beneficio neto hasta en un 30 % durante los primeros años. Los sectores más perjudicados serán el comercio al por mayor, la fabricación de vehículos de motor, la actividad textil y después la agricultura, la ganadería y la pesca. Aquellas empresas que tengan un alto porcentaje de su comercialización en Reino Unido, tendrán muchas dificultades para sobrevivir, si no están buscando ya nuevos destinos internacionales para esas exportaciones.

¿No se prepararon para lo peor?

En términos generales, las empresas gallegas llevan meses preparando este escenario, pero se les sumó la pandemia, por lo que el efecto amortiguador con el que contaban ya lo gastaron. Otro golpe como un potencial brexit duro en las próximas semanas podría ser la puntilla para muchas, por desgracia.

¿Cree que habrá que instaurar un nuevo periodo transitorio extra?

Todos sabíamos hace un año que diseñar y firmar un acuerdo de comercio entre la UE y el Reino Unido era una tarea harto complicada. Si a eso le sumamos que nos hemos pasado 2020 lidiando con la pandemia, nos hemos quedado sin tiempo real de negociación. El problema que yo veo desde una perspectiva británica es que dentro del partido Conservador en el Gobierno siempre hubo una parte que quería un brexit duro y presentarse como las víctimas de una UE intransigente. Sería deseable un periodo transitorio extra, pero no lo veo factible.

¿Se acabará sacando el tema pesquero para allanar el camino?

La pesca es una cuestión de orgullo nacional y protección de su soberanía, pero en realidad la pesca solo representa menos de un 0,1% del PIB del Reino Unido, así que realmente estamos hablando de una cuestión de soberanía que tiene un impacto emocional en la psique británica, mucho más fuerte que en la parte económica.

¿Es el peor frente, el marino?

Hay tres frentes de batalla en los que no parece haber avances: la competencia, la gobernanza y la pesca en aguas británicas. Sin acuerdo, serán las normas de la Organización Mundial del Comercio las que regirán en la frontera. Deseo que la cordura prevalezca, aunque sea en el último segundo del último minuto.

Hablaba antes de victimismo...

El gobierno intenta vender un brexit duro como algo “que nos imponen los burócratas de la Unión Europea”, pero yo veo algo de cinismo en esa postura. Todos sabemos que venderse como víctimas atacadas por una fuerza exterior es algo relativamente fácil de vender a la población, es una posición me atrevería a decir populista.

¿Sin COVID habría sido distinto?

La pandemia lo que hizo fue paralizar las discusiones sobre el acuerdo comercial en este periodo transitorio. Durante meses no se habló y no se sentaron realmente en la mesa bilateral para llegar a un acuerdo. Si al Brexit le añadimos el COVID-19, podemos decir que es una tormenta perfecta.

¿Cómo va a afectar al turismo la nueva relación que se establezca entre Reino Unido y Europa?

La reducción del poder de compra de los británicos a raíz del referéndum del brexit, por la caída del valor de la libra esterlina se ha traducido en un menor gasto per cápita, pero aún así el Reino Unido representa aproximadamente un 20% de todas las visitas a España con unos 18 millones de turistas británicos en 2019. Si cae la economía del británico medio, eso va a determinar sus hábitos de compras y de ocio, y podrán buscar nuevos destinos más económicos, centrados en el arco mediterráneo.

¿Y qué a los miles de gallegos que estudian y trabajan en UK?

Dependerá si están empadronados antes del 31 de diciembre de este año, donde se puede conseguir el pre-settled status o preresidencia; y, con más de cinco años residiendo en el Reino Unido, la residencia permanente. Aún no están claras las implicaciones, al margen de una fuerte caída de sus ingresos y la complicación en las entradas y salidas del país, pero los comunitarios residentes en UK tienen hasta el próximo 30 de junio de 2021 para legalizar su residencia y mantener el acceso a la sanidad pública, estudios o trabajo.

¿Será misión imposible emplearse entonces?

Dependiendo de si hay un brexit duro o blando, el Gobierno británico podría endurecer o incluso cerrar sus fronteras a los trabajadores extranjeros poco cualificados y a los que no hablan inglés, algo que afectaría claramente a muchos jóvenes españoles que buscan trabajos de camareros o ayudantes, para aprender o mejorar el idioma.

¿Y a sus ciudadanos en España?

Para los residentes británicos, la inquietud va en aumento. El Gobierno dejó caer que los británicos que viven en Europa tendrán problemas para acceder a sus cuentas bancarias del Reino Unido, lo que dificultaría el cobro de sus pensiones y salarios, un torpedo en la tranquilidad de los más de 300.000 británicos que se estima hay en España, cerca del 50 % jubilados en ciudades costeras, donde ya aumentan las ventas de sus propiedades. Además, desde el 1 de enero al salir fuera de la UE, el Reino Unido pasará a ser un “país tercero” donde las reglas de libre circulación respecto al COVID ya no se aplicarán, dificultando los viajes entre ambos países en la pandemia.

Yo aún hoy me preguntó cómo pudo ganar el ‘brexit’...

Hoy, al pasear por las calles de Londres, una ciudad cosmopolita llena de ciudadanos europeos, puedes sentir que hay una amplia mayoría que desean la permanencia del Reino Unido en la UE, conscientes del incremento de los precios de productos y servicios, la caída de las exportaciones de productos y servicios británicos, provocando la pérdida de empleos y la reducción de salarios. Londres votó mayoritariamente por la permanencia, como lo hizo Escocia por ejemplo, así que depende de qué zona hablemos.