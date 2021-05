El carburante ya es un 12 % más caro que en enero y pone cuesta arriba el año

La última publicación del índice de precios al consumo (IPC), correspondiente al pasado abril, certifica que los precios energéticos experimentan una auténtica escalada. Pero en lo que llevamos de mayo la situación, en vez de atemperarse, ha continuado con la misma tendencia, afectada tanto por un aumento progresivo de la demanda como por factores exógenos. Por ejemplo: si no calienta la cotización en los surtidores un carguero como el Ever Given, que taponó durante una semana el Canal de Suez, lo hace el ciberataque de unos piratas informáticos al Oleoducto Colonial en EE.UU., y eso que nos queda muy lejos.

El caso es que los carburantes acumulan en lo que va de ejercicio encarecimientos en la comunidad que alcanzan los dos dígitos. Así. el gasóleo de automoción, que arrancó este ejercicio pagándose en las estaciones de servicio gallegas a una media de 1,10 euros por litro que, esta misma semana superaban ya los 1,23 euros, aunque con máximos próximos a los 1,29. Son trece céntimos extra que, porcentualmente, implican una subida del 12 % en estos cinco meses. Hace justo un año, a punto de abandonar el confinamiento, se superaba ligeramente el euro por litro, en torno al diez por ciento abajo que en la actualidad, aunque cualquier comparativa con los peores tiempos de la pandemia suene hoy a locura.

¿Y en un año de la vieja normalidad, como 2019? Entonces se superaban los 1,28 euros/litro, todavía cinco por encima de sus valores actuales.

En cuanto a la gasolina de 95 octanos, se paga esta semana a un promedio de 1,37 euros el litro en las estaciones de servicio gallegas. En la semana inicial del año eran 1,21 euros, por lo que se acumulan 16 céntimos de subida que, porcentualmente, representa un 13,2 %. Hace un año cotizaba a 1,089 de media por el impacto del confinamiento. La cifra contrasta con los cerca de 1,38 euros que por litro marcaba este carburante en la misma semana de 2019, en un nivel propio de la normalidad que ya casi es el actual.

Los datos del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica aprecian precios máximos en la comunidad para este carburante que ya alcanzan los 1,44 euros por litro, frente a unos mínimos de 1,20. Cabe señalar que el impuesto al diésel que se plantea pretende equiparar las cotizaciones entre los dos carburantes, lo que implica encarecer –de ahí el sablazo– el gasóleo.

Más movimientos. En el primer trimestre de este año los consumos de carburantes evolucionan todavía por debajo de los del pasado ejercicio, pues si en ese perdimos medio mes de marzo por el confinamiento en la primera ola, en éste enero y febrero fueron especialmente malos por el tercer impacto de la COVID-19. Fueron 44.339 las toneladas de gasolina de 95 octanos comercializadas, según las estadísticas de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores). El gasóleo de automoción, carburante con mayor demanda en la autonomía, se situó en 285.971 toneladas. En los tres primeros meses del año pasado se habían consumido en la comunidad 50.066 toneladas de gasolina y de diésel 307.664.

Cualquiera de estos niveles distan mucho de los de 2019, cuanto entre enero y marzo transitar por las carreteras gallegas requería 53.775 toneladas de gasolina y cerca de 331.500 de gasóleo.